Action logement crée l’AL’MA, l’opérateur de logements abordables à Mayotte

Crédit immobilier : "La hausse des taux concerne tous les profils d’emprunteurs et tous les types de biens", Ludovic Huzieux

Le 30 mars 2022 s’est tenue à Mamoudzou l’Assemblée Générale constitutive et la première réunion des administrateurs d’AL’MA.

Avec la création de cette filiale immobilière, le Groupe Action Logement s’engage pour produire 5 000 logements en dix ans. Le groupe s’engage également à répondre aux besoins du territoire de Mayotte, des entreprises et de leurs salariés.

Le groupe Action Logement dispose d’un véritable savoir-faire dans la production de logements abordables, durables et diversifiés. Ce dernier s’appuie sur l’expertise territoriale du Groupe pour prendre en compte les spécificités des problématiques du logement mahorais. AL’MA est conçu pour être un outil au service de la politique de l’habitat portée par les collectivités de Mayotte.

Carla Baltus, présidente du MEDEF de Mayotte, a été nommée présidente d’AL’MA. Antoine Tava, secrétaire général adjoint de la CFDT, a été désigné Vice-président. Trois sièges du Conseil d’Administration de la nouvelle ESH sont pourvus par le Conseil départemental de Mayotte, la Communauté de Communes du Nord et prochainement la CADEMA (Communauté d’agglomération de Dembeni Mamoudzou).

Delphine Sangodeyi est nommée Directrice Générale d’AL’MA. Elle a mené la direction de la préfiguration de l’ESH dans le cadre d’une mission donnée par le groupe Action Logement. Et ce depuis octobre 2021. Auparavant, elle a exercé les fonctions de Directrice du Renouvellement Urbain à Action Logement Services. Mais aussi, elle était membre du Comité d’Engagement de l’ANRU depuis le 1er janvier 2017.

Depuis 2020, les Partenaires sociaux d’Action Logement ont engagé un soutien massif en faveur du logement dans les territoires ultra-marins, à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Le tout dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire. Ils ont ainsi mobilisé une enveloppe d’un montant de 50 millions d’euros. Cet argent est destiné à soutenir des projets d’innovation servicielle, technique, sociale ou environnementale portés par des acteurs publics, des bailleurs sociaux ou des personnes morales.

« Comme l’avait annoncé le Président du groupe Action Logement, Bruno Arcadipane, lors de la Convention territoriale du 1er décembre 2021 à l’Université de Dembeni, la création du nouvel opérateur de logement social est un engagement d’Action Logement et nous sommes au rendez-vous, souligne Carla Baltus, présidente d’Al’ma. Avec la création d’AL’MA, Action Logement contribuera à loger plus efficacement les salariés et participera au développement économique de Mayotte. »

« Nous avons défini quatre priorités stratégiques qui vont être la base de nos interventions à Mayotte :

la production de logements abordables et de qualité, l’amélioration des conditions de vie, avec la réhabilitation et la résorption de l’habitat indigne, la cohésion sociale des quartiers et l’insertion professionnelle des jeunes.», ajoute Antoine Tava, vice-président d’Al’MA.