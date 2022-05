AL’MA, nouvel opérateur Action Logement à Mayotte

Le ministère de la Transition Ecologique a accordé à AL’MA, l’opérateur du logement abordable du groupe Action Logement à Mayotte, l’agrément de société HLM pour l’exercice de ses activités.

Constituée le 30 mars dernier, AL’MA, la filiale immobilière d’Action Logement à Mayotte a vocation à produire des logements abordables. Le tout en prenant en compte les spécificités du contexte de l’habitat mahorais. AL’MA va pouvoir devenir l’opérateur du logement social des salariés des entreprises du territoire. Et cela grâce à l’agrément du Ministère de la Transition Ecologique.

AL’MA, dont la direction générale a été confiée à Delphine Sangodeyi, va pouvoir produire une offre nouvelle de 5 000 logements sociaux ou intermédiaires à l’horizon 2032. Cela est évidemment possible grâce à son implantation et les liens tissés avec les acteurs du logement de Mayotte, collectivités locales, entreprises et associations,

La création de ce nouvel opérateur intervient dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire. Plan que les Partenaires sociaux déploient depuis 2019 et qui mobilise 1,5 milliard d’€ en faveur de l’habitat ultra-marin.

Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe et Philippe Lengrand, Vice-président soulignent que « Les Partenaires sociaux du groupe Action Logement se réjouissent de pouvoir déployer une action ambitieuse au service du logement à Mayotte. AL’MA est désormais en capacité de proposer une offre nouvelle de logements dans ce département où les besoins en logements sociaux sont si massifs. »

Carla Baltus, Présidente d’AL’MA et Antoine Tava, Vice-président ajoutent : « Désormais, toutes les conditions sont réunies pour qu’AL’MA mette en œuvre son ambition, c’est-à-dire développer la production de logements abordables, réhabiliter le parc existant et résorber l’habitat indigne et agir ainsi pour la cohésion sociale des quartiers et l’insertion professionnelle des jeunes »