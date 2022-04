OTAREE, acteur de la Proptech française, lève 1,5 million d’euros

OTAREE, la startup stéphanoise spécialisée dans la proptech, vient de finaliser un nouveau tour de financement à hauteur de 1,5 million d’euros auprès de Cadres & Dirigeants Partenaires. Cette levée de fonds a notamment permis aux équipes d’OTAREE de poursuivre leur développement commercial et de consolider leur digitale destinées aux acteurs de la vente d’immobilier neuf.

Accompagnée par le cabinet de conseil MGT et d’avocats Lamartine, OTAREE, solution logicielle dédiée à l’univers de la commercialisation de l’immobilier neuf, annonce une levée de fonds de 1,5 million d’euros auprès de Capital & Dirigeants Partenaires.

Une levée de fonds pour plusieurs objectifs

Servir majoritairement la R&D, en renforçant significativement les effectifs techniques, pour lancer de nouvelles fonctionnalités autour de la solution OTAREE,

Amplifier l’accélération de son développement commercial en se dotant de moyens commerciaux et marketing importants

Réaliser des opérations de croissance externe et de rapprochement opérationnel avec des acteurs du métier ;

Ces objectifs se traduisent notamment par un recrutement prévu en 2022 de 15 collaborateurs afin de renforcer les équipes commerciales, marketing et de développement technique de la solution. Grâce à cet apport, la société souhaite accélérer son développement en France sur l’ensemble de ses segments de marché, allant du mandataire indépendant au réseau de plusieurs centaines de conseillers ou CGP afin de:

Rapprocher encore plus les vendeurs et les promoteurs et commercialisateurs de biens.

Déployer auprès des réseaux – cabinets – groupements – une solution globale (logiciel + marketplace) de distribution d’immobilier neuf, qui leur permettra de digitaliser 100% de leur processus de commercialisation, d’animation commerciale et de gestion administrative.

Intégrer des fonctionnalités avancées pour la gestion de patrimoine.

Offrir à ses clients / utilisateurs un module de génération de leads associé à un accompagnement webmarketing, afin de les aider à intégrer de manière efficace et à des coûts maîtrisés ce levier de performances essentiel.

Créer un catalogue d’intégration et nouer des alliances stratégiques avec les meilleures solutions métiers et de performance marketing.

OTAREE promet une solution simple

OTAREE ambitionne de devenir, d’ici 2024, la solution préférée des professionnels de l’immobilier neuf en France en termes de simplicité, de complétude, d’expertise et d’efficience économique.

« La vente d’immobilier neuf est un métier complexe, précise Sébastien Henrot, Président et Co-fondateur d’OTAREE. L’offre de biens immobiliers neufs est extrêmement atomisée et en tension permanente. Ces facteurs ont pour conséquences immédiates de raccourcir le cycle de vente imposé par le marché et renforcent les enjeux liés à la prescription de produits immobiliers, en matière d’investissement locatif notamment. Nos solutions sont des réponses efficaces et concrètes à ces problématiques puisqu’elles mettent le digital au service de la vente et de l’expérience client. Nous sommes animés par la fluidité, la simplicité et surtout les enjeux métiers de nos clients. Je suis donc ravi que nous puissions disposer d’un nouveau partenaire qui, au-delà du support financier, nous apporte, d’une part, une expérience de premier plan sur les sujets de la gestion de patrimoine, de l’immobilier neuf et des modèles logiciels, d’autre part, renforce notre gouvernance pour concrétiser nos idées et notre vision : offrir une expérience unique aux professionnels de la vente d’immobilier neuf. Je suis très fier de porter ce projet avec mes équipes.»

Déjà une première levée de fonds en 2019 de 1,3 million d’euros

En 2021, le chiffre d’affaires d’OTAREE s’élève à 6,4 M€ contre 840 K€ en 2020. Après une première levée de fonds en 2019 permettant de rassembler 1,3 million d’euros, la société connaît une hyper croissance et compte désormais 950 clients utilisateurs actifs (Cabinets et réseaux de CGP, CGPi, réseaux de mandataires, mandataires immobiliers indépendants, courtiers…) et 120 promoteurs immobiliers partenaires. En 2021, ce sont plusieurs milliers de réservations immobilières qui ont été réalisées au travers de la solution, dont plus de 800 réservations et 400 ventes actées intermédiées directement par OTAREE.