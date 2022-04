Paris 16e : Appartement de réception de grand standing

Crédit immobilier : "La hausse des taux concerne tous les profils d’emprunteurs et tous les types de biens", Ludovic Huzieux

Immobilier Paris 16 : magnifique appartement dans le secteur Chaillot cherche preneur.

Cet appartement de grand standing de 210 m² est situé au 1er étage d’un bel immeuble ancien dans le secteur Chaillot, dans le 16e arrondissement de Paris.

Il se caractérise par de magnifiques volumes, une hauteur sous plafond de 3,4 m et des prestations très haut de gamme. Il se compose d’une large galerie d’entrée s’ouvrant sur une triple réception de 67 m² et dessert une vaste cuisine dinatoire, 2 belles chambres avec leur salle de douche et un bureau, qui peut être utilisé comme 3e chambre. Une cave complète ce bien.

Le prix : 2 850 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.barnes-international.com.