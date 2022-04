Thierry Vignal (Masteos) : « Des opportunités d’investissement immobilier en Espagne »

Thierry Vignal, fondateur de Masteos évoque les opportunités d’investissements en Espagne au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Thierry Vignal, fondateur de Masteos est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian il évoque les atouts de l’investissement locatif en Espagne : rendement locatif bien plus attractif qu’un livret A et surtout potentiel de plus-value intéressant dans la mesure où les prix de l’immobilier sont quasiment aujourd’hui aux mêmes niveaux qu’en 2005. Pourquoi investir en Espagne ? Où investir ? Comment investir ? Quel budget prévoir ? Quel rendement escompter ? Thierry Vignal éclaire les candidats à l’investissement. « Seul bémol, rappelle t-il, pour emprunter en Espagne, il faut avoir un bien immobilier à hypothéquer en France et disposer de cash pour financer l’opération. Les banques exigent en effet un apport personnel de 50%. «