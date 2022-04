iad, première licorne de la Proptech qui vient d’intégrer le Next40, s’associe au TOP 14 RUGBY TOUR pour mettre en lumière les particularités qui font la richesse du rugby en France !

Durant 3 mois, LA MAISON DU RUGBY BY iad s’installe à Marseille, Limoges, Mulhouse et Nice pour faire vivre et partager à sa communauté sa passion du rugby comme si elle était à domicile dans les villes et bassins d’emplois français.

Au sein des villages partenaires du TOP 14 Rugby Tour et sur les demies finales, iad va faire vivre aux fans de rugby une expérience interactive inédite leur permettant d’exprimer leur amour pour leur club préféré, leur faire gagner des lots et 4 places x 2 pour assister à la finale du TOP 14 le vendredi 24 juin 2022 dans un salon en bord de pelouse du Stade de France.

« La France compte plus de 3 millions de fans de rugby majoritairement âgés de + de 35 ans, CSP + et propriétaires avec l’intention d’acheter un bien immobilier dans les deux prochaines années. À travers ce partenariat et ce dispositif porté mutuellement avec la LNR, nous racontons les valeurs communes qui lient iad à l’excellence sportive du rugby en s’appuyant sur les temps forts et la visibilité locale du TOP 14 », précise Clément Delpirou, Président du Groupe iad.

En effet, ces clubs à la fois historiques et populaires attirent les meilleurs joueurs de la scène internationale et c’est aussi une ligue engagée dans des combats sociétaux comme la promotion du vivre ensemble.

Une animation dans les allées du village et interactive sur le stand iad

Chaque jour, de nombreuses clés seront distribuées au hasard par un ou une hôtesse iad dans les allées du village incitant les fans à se rendre sur le stand iad pour découvrir si leur clé ouvre la « mini-maison iad » et gagner une dotation. Parmi ces clés, seules certaines d’entre elles permettront d’ouvrir la maison et de remporter un ballon aux couleurs d’iad et du TOP 14.

Grâce à un photobooth en réalité augmentée, les spectateurs seront invités à célébrer un essai avec leur équipe favorite dans un environnement aux couleurs de leur club préféré et recevront par mail leur célébration pour la partager avec #MaisonDuRugbyiad et tenter de gagner 2 places pour la finale du TOP 14.

Enfin, une fois par jour, iad proposera aux fans de rugby de se divertir avec une animation blind test originale autour des chants populaires liés aux différents clubs du TOP 14 afin de remporter des places pour la saison 2022-2023 du TOP 14.

Les dates …