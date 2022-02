Rugby : iad devient partenaire immobilier du Top 14 jusqu’en juin 2025

iad, le leader français de l’immobilier transactionnel, devient fournisseur officiel du TOP 14 à compter de la 17ème journée de championnat.

Dès ce week-end, iad s’affichera aux côtés des plus grands joueurs de la planète ovale, en tant que partenaire immobilier du TOP 14 et de la LNR pour toute la saison 2021/2022 ainsi que les trois suivantes, jusqu’en juin 2025.

« Être partenaire du TOP 14 c’est partager des valeurs communes et en parfait connaisseur des spécificités locales du territoire français iad se fixe une double mission. Mettre en lumière les particularismes locaux qui font la richesse du rugby et des villes françaises et faire vivre aux fans des moments d’échange entre supporters dans toutes les régions »précise Clément Delpirou CEO du groupe iad.

En devenant partenaire immobilier du TOP 14, iad bénéficie d’une visibilité sur toutes les rencontres de championnat, les Phases Finales, le TOP 14 Rugby Tour ainsi que sur l’ensemble des médias du TOP 14 au travers de nombreuses activations.

« Nous sommes très heureux de compter iad comme nouveau partenaire immobilier du rugby professionnel avec le TOP 14 et ce jusqu’en 2025, affirme de son coté René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de Rugby (LNR). Ce réseau d’entrepreneurs partage nos valeurs de proximité et de professionnalisme ; le partenariat démontre la capacité du rugby professionnel à attirer la première licorne française du secteur proptech »