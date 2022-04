Jérôme Broglé (FNAIM, Altkirch Immobilier) : Le Haut Rhin, un marché dynamique et frontalier

Jérôme Broglé, fondateur d’Altkirch immobilier dans le Sundgau et président de la FNAIM du Haut-Rhin est l’invité d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Vous avez un projet immobilier du coté de Colmar, de Mulhouse. Vous vous interrogez sur les prix de l’immobilier dans le Haut-Rhin ? Sachez que la proximité de l’Allemagne et de la Suisse, de Bâle fait grimper les prix dans les secteurs de plus en plus nombreux appréciés des frontaliers. Jérôme Broglé, fondateur d’Altkirch immobilier dans le Sundgau et président de la FNAIM du Haut-Rhin dresse l’état des lieux du marché au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.