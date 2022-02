Prix immobilier en Europe : Le Royaume -Uni en tête des pays les plus chers

Avec un prix moyen du mètre carré de 3 632 euros le mètre carré, le

Royaume-Uni arrive en tête du Top 3 des pays les plus chers devant l’Allemagne et la France. Partout, les prix de l’immobilier sont à la hausse et les capitales en perte de vitesse selon une étude publiée par Meilleurs Agents sur l’immobilier post covid.

Les prix de l’immobilier en hausse partout sauf en Italie

L’ère post-covid a du bon pour l’immobilier et la crise sanitaire n’a pas freiné son engouement, au contraire. Actuellement en France, le prix du mètre carré moyen s’affiche à 3 006€/m2. Soit, une hausse de l’ordre de 5% en un an. Quant au volume de transactions enregistré ces 12 derniers mois, il atteint un niveau inégalé avec près de 1,2 million de ventes. Les Français n’ont pas fini d’investir dans l’immobilier pour trouver un bien qui correspond à leurs nouvelles attentes de vie.

Depuis le début de la crise, les prix ont clairement accéléré dans les pays étudiés, exception faite de l’Italie (- 4,7% depuis le 1er mars 2020). Ainsi, le Portugal enregistre la plus forte croissance avec +27,5% de croissance des prix de l’immobilier depuis le début de la crise (vs 11,8% avant), suivi par l’Allemagne +23,5% (vs 17,6%) et la Belgique +11,8% (vs 6,4%).

Concernant les prix de l’immobilier au m2, le Royaume-Uni est en tête des pays les plus chers avec 3638 €/m2, suivi par l’Allemagne avec 3066€/m2 et la France avec 3006 €/m2.

Les prix de l’immobilier sont les plus faibles d’Europe en Italie (1 684€/m2), suivis de l’Espagne (1 824€/m2) et de la Belgique (2 169€/m2).

Des capitales européennes en perte de vitesse

Avec la crise sanitaire, le télétravail s’est généralisé et s’est imposé à tout le monde en Europe, ce qui a forcé les entreprises à revoir leur politique de travail. En parallèle, les confinements successifs ont généré de nouvelles attentes auprès des ménages européens. De ce fait, de plus en plus d’européens se sont tournés vers un immobilier moins cher dans les zones péri-urbaines. En France comme dans ses pays voisins, ces nouveaux espaces offrent plus de surface et plus d’espaces verts pour un prix immobilier moins important que dans les capitales. Ces dernières ne s’inscrivent plus comme les locomotives du marché, inversant la tendance des décennies précédentes.

Malgré cette baisse d’attractivité, les capitales des pays européens restent très plébiscitées et maintiennent une augmentation des prix. Au classement des capitales les plus attractives, Lisbonne arrive en tête avec une augmentation de +7,8% au cours de la dernière année, suivie par Berlin (+6,2%), Bruxelles (+4,8%), et Madrid avec +1,6%. Si la hausse des prix reste soutenue dans les capitales, celles-ci n’attirent plus autant qu’avant la crise sanitaire. A titre d’exemple, là où Lisbonne et Berlin comptabilisaient une hausse respective de +21,5% et +17,2% des prix immobiliers pré-covid, elles affichent désormais une dynamique de prix moins forte, de l’ordre de +11,2% et +13,2%.

Que ce soit avant ou après la crise sanitaire, la tendance à Rome reste négative et les prix immobiliers continuent de baisser (-0,6% post-covid versus -2,9% pré-covid).

Paris fait figure d’exception dans le paysage immobilier. Alors que la ville offre des prix moyens 3 fois supérieurs à ceux observés sur le territoire national, elle est la seule capitale européenne à évoluer dans le sens inverse de son pays en 2021. Les prix sont en augmentation de +5,4% depuis 1 an en France alors qu’à Paris, les prix baissent de -1,7%, pour avoir un prix moyen au m2 de 10 208€.

Le pouvoir d’achat immobilier au Royaume-Uni est le plus faible suivi par la France

Au Royaume-Uni, où les prix de l’immobilier sont les plus chers d’Europe, le pouvoir d’achat se situe à la dernière position des pays analysés. En effet, un ménage britannique de deux personnes avec un revenu médian peut acquérir un bien de 40 m2 au Royaume- Uni, mais il devra – hélas – se contenter de 12 m2 s’il souhaite emménager dans la ville- monde.

La France, dont les prix immobiliers figurent parmi les plus chers d’Europe, suit la tendance britannique puisque son pouvoir d’achat est classé avant-dernier des pays analysés. Ainsi, un ménage français constitué de deux personnes avec un revenu médian peut acquérir un bien immobilier de 64 m2, et si ce même ménage souhaite déménager dans la capitale, il ne pourra acquérir qu’un bien de 19m2.

Seul pays dont les prix de l’immobilier ont baissé de -2,9% sur l’année écoulée, l’Italie présente le pouvoir d’achat le plus attractif d’Europe. Avec en Europe un revenu médian de 33 882€1 et des taux d’intérêt à 1,38%2, un ménage peut obtenir un bien immobilier de 116 m2, contre 52 m2 dans la capitale romaine.

Méthodologie : Les prix et les évolutions dans les pays étudiés Pour la France, l’Allemagne, la Belgique et leurs capitales, lesprix et indice des prix de l’immobilier Meilleurs Agents au 1er février 2022. Pour l’Espagne, l’Italie, le Portugal et leurs capitales, prix et indice des prix de l’immobilier Idéalista au 1er janvier 2022. Pour le Royaume-Uni, prix Zoopla au 1er Septembre 2021. Pour Londres, prix Zoopla au 1er Janvier 2022. Revenu médian par pays – Insee 2019. Revenu disponible d’un ménage formé par 2 adultes actifs. Taux d’intérêt pour un emprunt immobilier par pays – European central bank, décembre 2021. Le pouvoir d’achat immobilier est calculé à partir du prix moyen du m2, et de la capacité d’emprunt d’un ménage de 2 adultes avec des revenus médians dans les pays étudiés (INSEE). La capacité d’emprunt correspond à un emprunt immobilier sur 20 ans à un taux moyen pour cette durée (ECB) et avec un taux d’effort de 33% du revenu disponible. La période avant Covid correspond à la période Mai 2018 à Mars 2020. La période après Covid correspond à la période Mars 2020 à Janvier 2022.