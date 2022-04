Immobilier Meudon : MDH Promotion inaugure 35 logements connectés

Philippe Jarlot et Denis Larghero sont à l’origine de l’inauguration de cette nouvelle résidence connectée signée MDH Promotion.

Philippe Jarlot, Gérant associé de MDH Promotion, et Denis Larghero, Maire de Meudon, Vice-président du Département des Hauts-de-Seine et de Grand Paris Seine Ouest et Conseiller métropolitain, ont inauguré «Quais Vaugirard», une résidence de 35 logements connectés, complétée par une crèche et un commerce en pied d’immeuble, situés au 15/17 route de Vaugirard.

Une résidence connectée

MDH Promotion inaugure 35 logements positionnés en retrait de la route de Vaugirard et en bord de Seine. La résidence a été conçue pour créer une placette, qui dessert la crèche, le commerce et les appartements mais aussi le parking de 38 places en sous-sol.

Conçue par le cabinet Patriarche, « Quais Vaugirard » s’intègre au nouveau visage du quartier. ON note notamment un côté rue tourné vers la Seine et un autre, donnant sur les coteaux de Meudon. La résidence propose des façades alternant avec des loggias et des balcons. Et au dernier étage, en attique, de grandes terrasses.

Les appartements, dont certains sont traversants, disposent ainsi tous d’espaces de vie extérieurs. Ces derniers offrent des vues orientées nord ou sud, sur la Seine, l’île Seguin, l’île Saint-Germain ou les coteaux.

Les appartements de « Quai Vaugirard » sont équipés en domotique, avec l’application Sowee, qui permet de piloter la lumière (entrée, séjour, cuisine), le chauffage et les volets roulants. Les logements sont certifiés NF Habitat. Ils répondent ainsi à un cahier des charges précis, correspondant aux besoins actuels en matière de maîtrise des consommations, de sécurité et de confort.

Meudon : la nature aux portes de Paris

Située à proximité immédiate de Paris, Meudon est l’une des villes les mieux desservies des Hauts- de-Seine. Elle offre différents types de transports en commun tels que les lignes de tramway T2 et ligne T6, le RER C, le Transilien et une quinzaine de lignes de bus. Limitrophe de Boulogne-Billancourt, Sèvres et Issy-les-Moulineaux, Meudon bénéficie de plusieurs axes routiers majeurs, dont la route de Vaugirard, qui offre un accès direct vers Paris et le boulevard périphérique.

Outre l’attractivité économique naturelle de la capitale, Meudon accueille l’un des grands pôles technologiques d’Île-de-France avec plus de 400 entreprises de pointe sur son territoire.

Ville verte, Meudon bénéficie de nombreux parcs (parc des Montalets, etc.) et surtout de sa forêt domaniale, qui s’étend sur près de 520 hectares. Elle propose un cadre de vie dynamique, avec des commerces de proximité, des marchés, des structures scolaires (23 écoles, 7 collèges et 5 lycées), des services culturels, et des infrastructures sportives.

Fiche technique Promoteur : MDH Promotion – Architecte : Patriarche- Adresse : 15/17 route de Vaugirard, 92190 Meudon – Nombre de logements : 35 (du studio au T5) – Destination des logements : accession- Nombre de stationnements : 38