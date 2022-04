Immobilier Montpellier : Vinci Immobilier et Sogeprom-Pragma livrent Roch-Office

En plein coeur de Montpellier, Vinci Immobilier et Sogeprom-Pragma dévoilent leur nouvelle opération de bureau nommée Roch-Office

Baptisé Roch Office, cet immeuble de bureaux, réalisé par VINCI Immobilier et SOGEPROM-PRAGMA et imaginé par le cabinet d’architectes Brenac & Gonzalez & Associés développe une surface totale de 3 480 m2 sur 6 niveaux. Il participe à la naissance d’un nouveau quartier au cœur de Montpellier. Il est situé à quelques encablures de la gare Saint-Roch et du pôle multimodal qui le dessert.

Roch Office s’inscrit au sein du programme mixte City Roch. C’est un ensemble immobilier constitué de :

Higher Roch, la tour totem de 76 logements d’exception en R+16,

de So Roch, 26 logements aidés réalisés par ARCADE,

et de Roch N’Store, 1800 m2 de surfaces commerciales en pieds d’immeubles.

Un projet en phase avec les attentes du marché

La SCPI Atlantique Murs Régions, investisseur nantais présent sur tout le territoire national, a fait l’acquisition de l’ensemble de l’immeuble. Les partenaires commercialisateurs du projet, Tourny Meyer et Arthur Loyd, n’ont eu aucun mal à convaincre deux acteurs de l’écosystème santé – prévoyance local : Klésia AGIRC ARRCO et Aésio Santé Méditerranée, de s’installer sur cet ensemble tertiaire en coeur de ville. Klésia loue une partie du rez-de-chaussée au sein duquel il a installé un espace de coworking de 112 m2, ainsi que les niveaux R+5 et R+6 pour ses bureaux. Aésio Santé occupe les niveaux rez-de-chaussée haut jusqu’à R+4.

Romain Petit, Coordonnateur des centres dentaires et médicaux Hérault et Pyrénées Orientales, précise : « Nous avons décidé de transférer au sein de ces locaux l’ensemble de notre centre médical historique, qui était précédemment installé sur le site de la Maison de la Mutualité, au 88 rue de la 32ème. Nous avons pris cette décision afin d’intégrer un quartier dynamique, en mouvement et en cœur de ville. En nous installant au sein de Roch Office, nous avons voulu nous inscrire dans sa modernité » poursuit-il. « Ce bâtiment très lumineux, parfaitement visible et identifié, est le symbole d’un Montpellier qui continue d’évoluer et qui s’engage dans une dynamique qui est aussi la nôtre. »

Une identité tertiaire affirmée

Doté de façades vitrées, Roch Office se démarque distinctement de la tour résidentielle iconique Higher Roch. Chaque niveau est scindé en deux plateaux qui développent respectivement 250 et 300 m2 de surface.

L’architecte a cependant conservé une réelle unité architecturale sur l’ensemble du programme City Roch. Le tout en utilisant le béton blanc, matériau phare qui irrigue l’architecture montpelliéraine. Une terrasse partagée fait le lien entre les bâtiments du programme City Roch.

Une architecture vertueuse

Pour concevoir ce bâtiment vertueux, qui vise la certification BREEAM Very Good, les promoteurs ont intégré et associé, à chaque étape de réalisation, les aspects environnementaux : consommations d’usage, matériaux utilisés…

DR. Sogeprom-Prama & Vinci Immobilier

Pour inscrire Roch Office dans la dynamique de mobilités douces du quartier, un grand local à vélos de 150 m2 est mis à disposition des occupants.

Les utilisateurs bénéficient d’un point de vue vers la mer Méditerranée, au sud, ou vers les toits du cœur historique de Montpellier et vers le Pic Saint-Loup, pour les autres expositions.

FICHE TECHNIQUE Maître d’ouvrage : SOGEPROM-PRAGMA et VINCI Immobilier. Cabinet d’architecture : Branac & Gonzalez & Associés. Acquéreurs : SCPI Atlantique Murs Régions (AMR). Preneurs : Alésia AGIRC ARRCO et Aésio Santé Méditerrannée. Roch Office : Immeuble en R+6 (3 480m2 SDP de bureaux)