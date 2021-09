Immobilier Clermont-Ferrand : Une nouvelle résidence Senioriales dans le Puy-de-Dôme

Cette résidence seniors en Loi Pinel réalisée en co-promotion avec Édouard Denis, sera située dans une rue calme, loin de l’agitation urbaine, et pourtant à seulement 800 mètres de la mairie et proche des commerces. Les travaux débuteront au 2e trimestre 2022 pour une livraison au 4e trimestre 2023.

Cette résidence Senioriales, en loi Pinel, qui située rue Thevenot Thibaud, allie proximité avec le centre et cadre de vie exceptionnel grâce aux vastes espaces communs proposés (jardins, terrasses, salon club). Elle proposera en effet à ses résidents un environnement urbain dans un écrin de verdure avec son jardin aménagé, sa roseraie et son point d’eau. Pour profiter de belles journées ensoleillées, le jardin de la résidence, mais également une belle terrasse ou encore le vaste et confortable Salon-Club, permettront aux résidents de savourer ensemble le bon air auvergnat en toute convivialité.

La résidence offre des espaces partagés pour les activités et les animations

Les résidents peuvent également profiter des services à la carte et, pour encore plus de sérénité, la présence du personnel sur place est assurée 7j/7 en journée. Répondant à la demande des seniors autonomes souhaitant conjuguer confort, sécurité et convivialité, les logements fonctionnels de cette résidence sont pensés pour faciliter le quotidien de ses habitants.

Tous les appartements bénéficient d’une terrasse ou d’un balcon, d’une cuisine aménagée et équipée, d’une salle d’eau ergonomique avec bac douche extra plat, de volets roulants électriques. 39 places de stationnement, couvertes ou aériennes, sont disponibles.

Dans un juste équilibre entre ville et sérénité, la future résidence est commercialisée, à compter du 3 septembre 2021, en Loi Pinel. Cette dernière offre une fiscalité avantageuse avec une réduction d’impôts qui peut aller jusqu’à 63 000 € et la possibilité pour l’acquéreur de louer le bien à ses ascendants.

Une ville attractive pour les seniors

Accueillant 145 000 habitants, Clermont-Ferrand est un grand centre universitaire et de recherche français avec plus de 40 000 étudiants et 6 000 chercheurs. Ville de tradition industrielle, siège d’un des deux plus grands fabricants mondiaux de pneumatiques, elle est également bien positionnée dans les industries pharmaceutiques, agro-alimentaires et aéronautiques et accueille 3 pôles de compétitivité. Elle est également connue pour l’excellence de son équipe de rugby qui tutoie les sommets depuis de nombreuses années.

Clermont-Ferrand est un carrefour important des axes autoroutiers Nord-Sud et Est-Ouest. Elle possède, dans sa métropole, un aéroport international à 10 km. 3 hôpitaux, dont 2 CHU, se trouvent dans un rayon de 3 km.

Au pied de la chaîne des Puys, site naturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est une ville attractive pour les seniors car elle bénéficie d’un riche patrimoine culturel et d’un environnement exceptionnel avec ses parcs, ses forêts et ses lacs.