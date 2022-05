Nominations : Sébastien Bareau prend la direction générale de Prium City

Prium City, filiale du Groupe Prium, annonce la nomination de Sébastien Bareau au poste de Directeur Général pour développer le portage salarial notamment auprès des professionnels de l’immobilier.

Patrimo Portage se rapproche de Prium City

La Direction du Groupe Prium, Hélène Diep et Vincent Ribaudo, spécialiste du Portage salarial et Sébastien Bareau ont décidé de collaborer. De fait, les activités de Patrimo Portage, société créée fin 2016, fusionnent effet avec celles de Prium City.

Des objectifs communs, une transparence totale du fonctionnement et des frais de gestion, des valeurs partagées, tels sont les points communs qui ont permis le rapprochement entre Prium City et Patrimo Portage, mais surtout entre les dirigeants et les équipes des deux entités.

Prium City, le portage salarial pour les professionnels de l’immobilier

Le rapprochement entre Prium City et Patrimo Portage, permet d’allier les expertises réciproques adressées aux professionnels du monde de l’immobilier, que ce soit pour la transaction de biens immobiliers ancien ou neuf, l’investissement immobilier locatif, l’immobilier direct ou indirect, l’immobilier tertiaire ou industriel…

L’ensemble des collaborateurs, agents-commerciaux, mandataires et conseillers en immobilier d’investissement, conseillers en gestion de patrimoine, auront ainsi accès à une offre de tiers employeur, plus communément nommée portage salarial, pour développer leur activité en toute sécurité et surtout sérénité.

Le portage salarial, une nouvelle forme d’emploi et un tiers employeur

Le portage salarial est une nouvelle forme d’emploi fondée sur une relation tripartite qui permet à un travailleur autonome, sans créer d’entreprise, de proposer ses services à son client en utilisant les services d’une société de portage salarial pour gérer tous les aspects administratifs, financiers et juridiques.

Celle-ci joue le rôle à la fois de tiers employeur pour le travailleur autonome et d’intermédiaire dans sa relation commerciale avec son client. Elle facture le client et transforme mensuellement le chiffre d’affaires généré en salaire pour le compte du salarié porté.

Le « salarié porté » bénéficie de la couverture sociale (chômage, retraite, sécurité sociale, prévoyance, mutuelle, …). Les salariés porté se déchargent de tous les aspects administratifs : comptabilité, gestion, juridique, facturation, contractualisation.

Adapté aux besoins du secteur de l’Immobilier, le portage salarial donne à l’agence ou réseau d’agences, la possibilité de maîtriser son budget en recrutant des négociateurs pour des missions ponctuelles. Par ailleurs, cela permet au négociateur de transformer ses commissions en salaire net, d’être autonome dans l’exercice de son activité tout en bénéficiant de la protection du statut de salarié.

Prium City, une offre digitale orientée vers l’humain

Avec un chiffre d’affaires de 35M€ en 2021 (+85% en un an), le groupe Prium s’impose comme l’un des acteurs majeurs du portage salarial en France. Créée en 2015, Prium City est la filiale du groupe Prium dédiée au portage salarial immobilier (10% de l’activité de portage salarial du groupe).

Prium City accompagne au quotidien plus d’une centaine de négociateurs indépendants avec une offre entièrement digitalisée et orientée vers l’humain. Les outils technologiques développés depuis des années par le groupe Prium permettent à chacun de gagner un temps précieux, et ainsi de se concentrer sur son cœur de métier. Prium a construit son succès sur la qualité de son accompagnement, la rapidité de ses services et la transparence de ses frais de gestion.

Sébastien Bareau, un spécialiste de la gestion de patrimoine et de l’immobilier

Sébastien Bareau est le Président de Patrimo Portage, unique société de portage salarial couvrant l’univers de la gestion de patrimoine (immobilier, conseil en investissement financier, courtage en assurance et courtage en intermédiation bancaire). Il a développé son entreprise avec une réelle volonté de créer une structure à taille humaine. Il existe une synergie et une convivialité sans équivalent entre les salariés portés et la Direction. Il est par ailleurs, Directeur Général de Calista Patrimoine (plateforme de distribution de produits immobiliers, assuranciels, bancaires et financiers).

Spécialiste du portage salarial depuis plus de 23 ans, il accompagne les professionnels du monde du patrimoine et de l’immobilier d’investissement depuis plus d’une quinzaine d’année. Il est négociateur pour la branche du Portage Salarial, pour le compte de la CFDT-F3C. Elu et Secrétaire Général de l’Anacofi Immobilier – 4ème syndicat représentatif immobilier en France, de l’Anacofi Syndicat – syndicat représentant les métiers de la finance, assurance et banque (3 400 membres) et organisateur des Conférences CGP, il collabore régulièrement comme chroniqueur sur plusieurs médias de la profession : www.pierrepapier.fr, Le Courrier Financier, Gestion de Fortune, PDA TV. Il est par ailleurs Président du think tank économique, le Club Frédéric Bastiat qui fêtera prochainement ses 30 ans d’existence.

Sa mission ? Développer le portage salarial pour les pros de l’immo

« Nous sommes particulièrement heureux que Sébastien ait fait le choix de rejoindre l’aventure Prium. Nous partageons la même vision d’un portage salarial éthique et transparent. Nous sommes convaincus que le portage salarial va, dans les années à venir, être très largement adopté au sein du secteur de l’immobilier et que Sébastien est la personne idéale pour permettre à Prium City d’accompagner cette dynamique», déclare Vincent Ribaudo, Dirigeant de Prium City.

« Je suis très heureuse d’accueillir Sébastien Bareau au sein de notre équipe et lui souhaite plein de succès en tant que Directeur général de Prium City. Par cette nomination, Sébastien apporte à notre groupe des compétences et une expérience de grande valeur, permettant ainsi d’accélérer notre développement et renforcer notre positionnement dans un secteur en pleine évolution. », ajoute de son coté Hélène Diep, Présidente du groupe Prium.