Le premier Congrès de l’Investissement Immobilier se déroulera le 11 juin 2022 à Angers, en présence de Tony Parker

Le premier Congrès de l’Investissement Immobilier se déroulera au Palais des Congrès d’Angers le 11 juin 2022. Un rassemblement autour de 15 experts de l’immobilier et du sportif et entrepreneur Tony Parker.

Un contexte économique qui pousse à investir en immobilier

Après deux ans de crise sanitaire, les Français sont désormais confrontés à la flambée des prix et à des marchés financiers d’une grande volatilité. Une instabilité qui les conduit à se tourner vers l’immobilier, qui fait plus que jamais figure de valeur refuge quand il s’agit d’investir.

En glissement annuel sur 12 mois, un record a d’ailleurs été atteint au troisième trimestre 2021, avec 1 212 000 transactions réalisées sur toute la France (source : 20 Minutes). En 2022, même si le marché revient à la normale, le volume de demandes est toujours nettement supérieur aux offres disponibles (source : Figaro Immobilier).

Les personnes souhaitant se lancer dans l’investissement ou diversifier leur portefeuille de biens manquent de méthodes fiables et de contacts susceptibles de les aider à avancer.

Dans ce contexte, Benjamin Etienne, Fondateur de Mon Consultant Immobilier et Directeur associé de Rent’Immo, lance le premier Congrès de l’Investissement Immobilier.

« Le Congrès de l’Investissement Immobilier, c’est une occasion unique d’apprendre aux côtés d’intervenant(e)s ayant placé et gagné des millions avec succès et profiter de leur partage d’expériences pour éviter des erreurs qui coûtent rapidement très cher. » déclare, Benjamin Etienne, organisateur du congrès.

Créer son réseau d’affaires grâce au Congrès de l’Investissement Immobilier

En matière d’investissement immobilier, pouvoir s’appuyer sur un réseau professionnel de grande qualité est véritablement l’une des clefs du succès. En effet, s’entourer des bonnes personnes permet d’élargir son spectre de connaissances et de s’ouvrir à de nouvelles méthodes pour développer ou diversifier son patrimoine.

C’est pour cela que le Congrès de l’Investissement Immobilier ne se contentera pas seulement de partager des savoir-faire ultra-qualitatifs, il va aussi permettre à chaque participant(e) de ressortir avec un réseau d’affaires de qualité pour investir sereinement.

Il est ainsi parfaitement adapté aux néo-investisseurs, aux investisseurs confirmés voulant se diversifier, ainsi qu’aux professionnels de l’immobilier souhaitant se former à titre personnel ou pour un meilleur accompagnement de leurs clients (agents immobiliers, notaires, avocats, etc.).

Un programme riche en enseignements

Au programme de ce congrès :

Découverte des stratégies immobilières

Approfondissement des connaissances en investissement immobilier

Rencontres avec des professionnels qualifiés

Rencontres et échanges avec des passionnés d’immobilier

Conseils et astuces d’experts

Témoignages de guests d’exception

(Re)programmation positive du Mindset

« Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de ce nouveau congrès ! Nous attendons 800 à 1000 personnes et nous avons déjà vendu 150 places sur la prévente du mois de février. » Précise Benjamin Etienne.

15 experts de l’immobilier pour une exploration à 360° des stratégies d’investissement

Co-animé par Jean-Charles Verdalle, speaker officiel du FC NANTES depuis 2018, le Congrès fera intervenir des invités de choix par thématique, chacun proposant une conférence d’environ une heure.

Voici une liste des 7 sujets qui vont être abordés :

Sujet 1 : colocation vs. coliving – Est-il encore possible de trouver des biens à 8-10% de rentabilité dans les grandes métropoles ? Intervention d’Amaury Tardier, passionné d’investissement immobilier, principalement en coliving sur l’ensemble du Grand Ouest, et de Geoffroy Galli, entrepreneur, investisseur et conférencier.

Thèmes abordés :

Les spécificités de ce marché à prendre en compte afin de choisir les bons secteurs

Le processus à suivre pour assurer la bonne mise en place et la bonne gestion du projet (ameublement, profil locataire, type de bail, etc.)

Le décryptage des nouvelles tendances du marché

Sujet 2 : Locaux commerciaux – Comment investir dans ce marché de niche ? Intervention d’Aymeric Ameline et Mawei Wen, deux entrepreneurs et investisseurs qui ont réalisé plus de 10M€ cumulés en l’espace de 6 ans, et de Simon Daragon, Docteur en droit fiscal, fondateur de DARAGON CONSEIL et Maître de conférences en droit fiscal.

Thèmes abordés :

Le choix de l’emplacement

La bonne structure (nom propre, SCI/SAS…)

Les points juridiques et commerciaux importants à connaître

L’intérêt de l’immobilier commercial

Comment décupler son patrimoine grâce aux locaux commerciaux

Contourner les obligations du HSCF avec l’immobilier commercial

Sujet 3 : Bâtir un empire immobilier – Comment enchaîner les investissements immobiliers ? Intervention de Claire Michel, juriste diplômée huissier, investisseuse et formatrice professionnelle, auteure du blog « Recouvrement Facile », et d’Aurélien Thieriot, coach en immobilier (pour investisseurs ambitieux), investisseur immobilier et boursier depuis 2007, passé de chauffeur routier à multimillionnaire.

Thèmes abordés :

Enchaîner les investissements immobiliers

Gérer les locataires

Obtenir un financement en partant de zéro

Lever 900 000€ avec 500€ (les cryptomonnaies n’ont qu’à bien se tenir !)

Les pépites juridiques à connaître en immobilier

Sujet 4 : L’allocation d’actifs – Comment gérer vos gains sur différents actifs ? Intervention de Louis Doucède, entrepreneur, investisseur depuis 2015, conférencier à l’ESPI (École numéro 1 de l’immobilier en France) et à l’ISG de Paris.

Thèmes abordés :

Partir de zéro pour commencer à investir dans l’immobilier

Lever de la dette avec l’investissement immobilier

Développer d’autres classes d’actifs en parallèle

Répartir et rééquilibrer l’allocation d’actifs

Gérer les gains et les pertes sur différents actifs

Sujet 5 : L’investissement en couple – Comment s’organiser juridiquement lorsqu’on investit ensemble ? Intervention de Sara et David, couple plus connu sous le pseudo de DS investissement. Sara est conseillère en immobilier, à son compte depuis 2015, tandis que David est négociateur en immobilier dans une étude notariale depuis 2016. Ce sont des investisseurs assidus depuis 2019.

Thèmes abordés :

S’organiser juridiquement lorsque l’on investit en couple

Se protéger l’un l’autre

Choisir entre Pacs, mariage ou indivision

Les dangers et avantages de l’indivision

Gérer le matrimonial

Sujet 6 : Le marchand de biens – Comment se lancer dans cette activité ? Intervention de Charles Lenoble, expert de l’investissement immobilier « touche à tout » et marchand de biens sur toute la région Nord Pas-de-Calais, et de Vincent Luego, passionné d’immobilier depuis 2018 et entrepreneur à temps plein depuis mi-2020 et à la tête d’un écosystème de sociétés qui collaborent entre elles.

Thèmes abordés :

Définition de l’activité de marchand de biens

Se lancer dans cette activité

La réglementation

Comment s’entourer de professionnels compétents

Financer un projet de marchand de biens

La fiscalité

Trouver LA bonne affaire

Utiliser les soucis juridiques à son avantage

Sujet 7 : Le bon mindset pour réussir. Intervention exceptionnelle du sportif de haut niveau et entrepreneur Tony Parker.

Son palmarès de basketteur figure parmi les plus impressionnants : outre ses multiples récompenses de la NBA aux côtés des Spurs, il a remporté de nombreux titres et médailles avec l’Équipe de France.

Après avoir pris sa retraite à 36 ans en 2019, Tony PARKER est désormais un businessman expérimenté. Propriétaire d’une équipe de basket et d’une station de ski, investisseur misant sur des startups ou dans l’immobilier sportif, il vous partagera son état d’esprit pour réussir.

Parce que le Mindset est un incroyable pouvoir, il contribue considérablement à notre réussite, que ce soit dans le sport, l’investissement, l’entrepreneuriat ou encore personnellement.

Un village partenaire pour découvrir des sociétés spécialisées dans l’investissement immobilier

Voici un aperçu des partenaires qui seront présents :

Studapart : Plateforme de réservation de logements entre propriétaire et locataire pour de la location moyenne et longue durée.

Matthieu De Rent : Spécialiste des travaux clefs en main sur l’ouest de la France avec 10 ans d’expérience.

L2DI : Diagnostiqueur immobilier (nouvelle réglementation DPE, etc.)

Chabbert Agencement : Leader français de l’ameublement et de la décoration pour les investisseurs immobiliers. Propositions de solutions d’ameublement clefs en main, partout en France.

Amarris Immo : Expert-comptable spécialiste de la déclaration des revenus locatifs des investisseurs immobiliers particuliers.

J’affiche Complet : Agence de Revenue Management pour les loueurs saisonniers, sous loueurs professionnels et conciergeries de location saisonnière.

M2N Capital : Spécialiste des investissements immobiliers aux États-Unis, avec des partenariats locaux, pour une diversification de son patrimoine grâce à un investissement 100% délégué et sécurisé.

Tridon Courtage : Spécialiste du courtage en crédit et membre du réseau YMANCI, Tridon Courtage propose des solutions sur mesure en matière de financement immobilier mais aussi professionnel ainsi que des assurances de prêts.

Rent’Immo : Solutions d’investissement pour tous types de profils, du néo-investisseur (avec des tickets d’entrée autour des 50 000€) à l’investisseur plus confirmé (avec des investissements de plusieurs centaines de milliers d’euros).

Guest Adom : Réseau de conciergeries locatives de proximité offrant un service de gestion complète de logement en location de courte durée ou de moyenne durée.

Combien ça coûte ?

La formule standard comprend :

Accès à la journée complète de formation

Réseautage

Collations et déjeuner inclus

Cocktail de clôture

Replay du congrès disponible indéfiniment

Goodies

Le prix : 349€ pour 1 personne et 649€ pour l’offre Duo

La formule VIP comprend :

Accès à la journée complète de formation

Réseautage

Collations et déjeuner inclus

Cocktail de clôture

Replay du congrès disponible indéfiniment

Goodies estampillés Tony Parker

Place réservée au premier rang

Une soirée unique et exclusive membres VIP et intervenants (hors Tony Parker) pour encore plus d’échanges de qualité, de convivialité et de surprises

Le prix : 799€ pour 1 personne et 1 399€ pour l’offre Duo