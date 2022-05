Nomination : Alexandre de Blasi rejoint la fintech Qlower

La fintech Qlower, spécialisée dans la comptabilité, la fiscalité et la gestion de patrimoine d’investissements immobiliers, annonce la nomination d’Alexandre de Blasi, ex-SeLoger, en tant que Business Developer.

Alexandre sera en charge de la gestion, du développement et de la fidélisation d’un portefeuille de clients et de prospects B2B, B2B2C chez Qlower.

Alexandre de Blasi (41 ans) a toujours évolué dans le secteur immobilier, que ce soit en back office ou sur le terrain. D’abord en tant que négociateur chez Acopa immobilier puis agent immobilier chez AdB Immobilier avant d’être responsable du développement commercial chez Business Table.



Sa solide expérience commerciale acquise au sein du groupe Aviv, notamment chez SeLoger, leader spécialiste des portails immobiliers en France mais également chez Logic-Immo et MeilleursAgents, lui a permis de contribuer au renforcement et au rayonnement du leadership digital de cet acteur devenu incontournable. Un atout pour Qlower qui souhaite amplifier l’utilisation de sa plateforme par les professionnels du secteur et les particuliers bailleurs.

« Je suis ravi de rejoindre Qlower dans un moment clé de son développement et de l’accompagner dans la réalisation de ses ambitions : le déploiement de son produit auprès du plus grand nombre. Un produit complet et innovant qui, à ma connaissance, est le seul à conjuguer sur une même plateforme les 3 volets d’optimisation d’un investissement immobilier. C’est donc avec plaisir que je mettrai mon expérience à profit en apportant mon expertise et ma méthodologie pour aider Qlower à atteindre ses objectifs de croissance.», déclare Alexandre de Blasi, nouveau Business Developer chez Qlower.