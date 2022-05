Nomination : Valérie De Mendiguren nouvelle Directrice Régionale Spirit Immobilier Côte-d’Azur

Spirit Immobilier Côte d’Azur, agence régionale d’immobilier résidentiel du groupe Spirit, accueille Valérie de Mendiguren en qualité de Directrice régionale. Elle succède à Antoine Vitorio.

Valérie de Mendiguren a développé, au cours de sa carrière, des compétences indispensable à son métier. Elle a ainsi une fine connaissance du territoire et une solide expérience en immobilier. Mais sa qualité première reste son management qui sera un réel atout pour le développement de l’agence niçoise. Son rôle au sein de l’agence Spirit Immobilier Côte-d’Azur sera le suivant. Elle aura pour mission de :

manager l’activité de développement immobilier et,

promouvoir cette agence régionale qui compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs.

Valérie de Mendiguren, 55 ans, a forgé son expérience en immobilier pendant 30 ans au sein du groupe Eiffage. Elle occupait dernièrement le poste de Directrice de l’agence Côte d’Azur de Eiffage Immobilier Sud Est. Elle a auparavant évolué sur diverses fonctions au sein de ce Groupe. Tant dans l’aménagement que le commercial ou le programme.

Au début de sa carrière, elle a également participé à la mise en place de la ZAC de L’Arenas à Nice. Elle y était Responsable opérationnelle de la SEMAREN, Société d’Aménagement de la ville de Nice. Son parcours lui a permis de développer une forte compétence en immobilier et des qualités managériales. Niçoise passionnée par l’immobilier, Valérie de Mendiguren est membre du Bureau de la Fédération des Promoteurs Constructeurs de la Côte d’Azur.

« Nous comptons sur l’expérience de Valérie et sa connaissance du territoire de la Côte d’Azur pour participer activement au développement de notre agence. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du groupe Spirit et lui présentons tous nos vœux de succès dans la prise de ses fonctions. » indique Philippe Tricot, Président de Spirit Immobilier et Vice-Président du groupe Spirit.