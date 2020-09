Immobilier Afrique : Construire sa maison à distance c’est possible avec Wizodia

Vous voulez faire construire une maison en Afrique de l’Ouest ? La plateforme Wizodia accompagne les projets immobiliers de la diaspora en Afrique.

Un programme clé en main « terrain + maison »

Accompagner ceux qui souhaitent acheter faire construire en Afrique, c’est l’ambition WIZODIA, dédiée à l’immobilier africain. La plateforme permet de bénéficier ainsi d’un écosystème complet de professionnels (aménageurs, architectes, notaires et constructeurs) rigoureusement sélectionnés, ainsi que d’un suivi de chantier à distance, réalisé par les équipes de la société sur place.

Le programme vous donne accès à des plans immobiliers individualisés et personnalisables ; un pack « terrain + maison » ; des solutions de financement sur-mesure ; la prise en charge de la gestion locative.

Pour les primo accédants, les investisseurs, les expatriés, la diaspora…

Wizodia propose principalement ses services à la diaspora africaine, et tout particulièrement aux ressortissants de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Bénin et du Togo. Ces services s’adressent aussi bien aux primo-accédants qu’aux investisseurs. L’entreprise vient par ailleurs de mettre en place une solution de financement dédiée aux résidents et expatriés africains qui permet d’être propriétaire en Afrique avec des mensualités de 500€ par mois. Son objectif ? Apporter une solution aux problématiques de la diaspora qui éprouve d’énormes difficultés à obtenir des financements immobiliers pour leurs projets en Afrique.

Les ambitions du nouveau bâtisseur africain

Le marché immobilier africain est en plein essor avec un taux d’urbanisation qui atteindra 50 % en 2040. Depuis sa fondation, WIZODIA a réalisé plus d’une cinquantaine de projets d’achat de terrain et de construction, et a accompagné de nombreuses personnes dans l’acquisition d’un pied-à-terre ou d’un investissement immobilier. À moyen terme, les fondateurs, Yao Attignon et Lionel Menzan, souhaitent étendre leur périmètre de couverture vers d’autres pays comme le Congo et le Mali et proposer d’autres services sur la plateforme. Ils ont pour ambition d’orienter davantage leurs offres vers l’écoconstruction, en utilisant des matériaux durables et de contribuer au développement des pays africains.