Immobilier Nantes : Le Groupe Gambetta livre 87 logements sociaux

Le Groupe Gambetta livre sa résidence « Erdre Rive Gauche » au 30 rue Barbara à Nantes (44). Cet ensemble de cinq bâtiments comprendra 50 logements en accession, 19 locatifs sociaux et 18 en accession coopérative

Mixité sociale et commerces en pied d’immeubles

Le Groupe Gambetta tenait particulièrement à la mixité sociale du projet. Sur les 19 logements sociaux, 13 sont PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 6 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). Tandis que 18 sont disponibles à l’accession coopérative (qui permet de bénéficier d’un prix de vente encadré ainsi que des garanties des coopératives HLM).

« Erdre Rive Gauche » est par ailleurs installée sur un socle de surfaces commerciales, réalisé en co-maîtrise d’ouvrage avec le promoteur-investisseur spécialisé OREAS. L’espace commercial comprend un supermarché de 2 315 m2 sous enseigne Intermarché. Il est également doté de 1 700 m2 de commerces de proximité (boulangerie, restauration, caviste, Biocoop, micro-crèche, école de danse…).

Un parking en silo de 236 places de stationnement sur 3 niveaux complète la résidence. Une partie est ainsi au-dessus des toitures des commerces, bénéficiant d’une solution d’exploitation mutualisée. Le tout permet d’optimiser l’occupation des places entre résidents et consommateurs des commerces, selon les horaires.

Une architecture contemporaine et végétale

« Erdre Rive Gauche » se démarque par sa structure en strates, pensée pour optimiser la fluidité des flux de circulation pour les piétons comme les véhicules. Si le socle commercial bénéficie d’un traitement unique de menuiserie très identifiable, la façade côté rue de la résidence est faite de briques.

Séparés par des coursives, les bâtiments proposent des logements traversants bien orientés ; chacun dispose d’espaces extérieurs de type loggia. Les toitures du supermarché et du parking sont végétalisées et aménagées afin d’être conforme aux exigences de la RT 2012. Elles offrent par ailleurs des espaces de détente et de convivialité aux résidents. Enfin, rue Barbara, une large faille centrale végétale ouverte aux piétons permet de relier le stade Saint-Joseph tout proche.

Saint-Joseph-de-Porterie : un cadre de vie authentique au cœur de la métropole nantaise

A proximité immédiate de l’Erdre, le quartier de Saint-Joseph-de-Porterie est facilement accessible depuis le centre-ville. Actuellement en pleine transformation, le quartier fait l’objet d’un grand projet urbain porté par Nantes Métropole Aménagement depuis 2004. Sur 45 hectares, le programme accueillera à terme 2 500 logements en accession libre, accession abordable et en locatif social. On attend 5 500 nouveaux habitants sur le secteur.

Le quartier abrite une partie de l’histoire nantaise avec les vestiges du château de Porterie. Ce dernier était l’ancienne demeure de Geoffroy Drouet, premier Maire de Nantes. Il dispose de nombreuses commodités. À l’instar de plusieurs écoles maternelles et primaires ou de nombreux services et équipements de proximité.

Fiche technique :

Adresse : 30 rue Barbara, 44000 Nantes

Promoteur : Groupe Gambetta

Nombre de logements : 87 logements, 50 logements en accession, 19 locatifs sociaux et 18 en accession coopérative, du T2 au T5 Nombre de stationnements : 236

Labels/certifications : RT2012