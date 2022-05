L’UNIS signe une convention de partenariat avec Partage+

Pour favoriser le développement des transactions réalisées par ses adhérents, l’UNIS signe un partenariat avec Partage+, plateforme de partage de mandats exclusifs.

Les adhérents de l’Unis pourront désormais avoir accès, s’ils le souhaitent, à la plateforme développée par l’association Partage +.

Ce dispositif, mis en place en 2021, est une plateforme de partage de fichiers relatifs aux biens immobiliers faisant l’objet de mandats exclusifs de vente dont les agents immobiliers et agents commerciaux en immobilier sont titulaires. Elle permet aux professionnels de réaliser plus rapidement les transactions en permettant à leurs clients d’accéder à une offre plus large donc de trouver plus facilement le bien qu’ils recherchent.

L’Unis veut offrir toujours plus de services à ses adhérents

Pour l’Unis, qui compte déjà parmi les membres fondateurs de Bien Ici et de l’Amepi, ce partenariat renforce plus encore les services offerts à ses adhérents et facilite leurs activités de transaction.

Pour Partage+, ce nouveau partenariat contribue au développement de la plateforme ouverte à tous, qu’ils soient dirigeants de réseaux, directeurs d’agence ou agents indépendants. Fin 2022, Partage + espère réunir près de 20 000 utilisateurs qui partageront leurs mandats exclusifs via l’application.

« Je suis très heureuse de signer ce nouveau partenariat avec Bernard Cadeau et les équipes de Partage+ , indique Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis. Pour l’Unis, très attachée à la solidarité et à l’expertise des professionnels, tous ces dispositifs se complètent et se renforcent au bénéfice des professionnels de l’immobilier et de leurs clients ».

Le partage des mandats : la clé pour développer le marché des professionnels

« IListing est née de la conviction que la partage de mandats exclusifs est vecteur de productivité mais aussi de conquête puisqu’il reste 35% de parts de marché qui échappent aux professionnels. Seul le partage de mandats exclusifs permettra de briser ce plafond de verre et de maîtriser totalement notre marché, développe Bernard Cadeau, délégué général de de Partage +. Ce développement rapide nous prouve la pertinence de notre stratégie et de nos choix technologiques. Nous sommes aujourd’hui très heureux que les professionnels de l’Unis nous rejoignent et partagent avec nous l’objectif de rassembler la profession. »