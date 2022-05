Nomination : Quadral accueille 3 nouvelles personnalités au sein de ses filiales

Le groupe Quadral annonce trois nominations au sein de ses différentes entités Quadral Expertise, Quadral Promotion et Quadral Transactions

C’est ainsi que Hélène-Claire Duplat est nommée Directrice Générale de Quadral Expertise. Yannick Christmann devient quant à lui Directeur Territorial de Quadral Promotion. Enfin, Henri Lecourt rejoint Quadral Transactions au poste de Directeur commercial Île-de-France et Ventes en bloc.

« Ces trois nominations viennent accompagner notre stratégie de croissance des activités auprès de nos clients institutionnels, que ce soit au sein de Quadral Expertise (direction générale), Quadral Transactions (direction commerciale IDF et bloc) ou Quadral Promotion (direction du développement sur l’ensemble du territoire hors IDF), indique Jean-François Prévot, Président de Quadral. « Cette équipe de direction renforcée marque l’ambition d’une offre disponible sur l’ensemble du territoire, en lien avec les besoins exprimés par nos clients et notre souhait d’une grande disponibilité auprès d’eux. »

Hélène-Claire Duplat nommée Directrice Générale de Quadral Expertise

Hélène-Claire Duplat succède à Yannick Christmann, directeur général de la société depuis 2007 ayant rejoint les équipes de Quadral Promotion.

Associée de CATELLA VALUATION depuis 15 ans, experte certifiée RICS*, et membre de l’IFEI (Institut Français de l’Expertise Immobilière), Hélène-Claire Duplat, forte de son expérience, a pour mission de superviser et accompagner les équipes de Quadral Expertise, entité dédiée à l’Expertise en évaluation immobilière, opérant sur l’ensemble du territoire national et poursuivra l’ambition de développement de la société.

Après un Master Management Immobilier (MMI) à l’ESSEC Paris, Hélène- Claire Duplat intègre la Direction du Patrimoine Immobilier d’Entreprise chez Gecina où elle est chargée de mission.

Elle se consacre ensuite à l’Expertise en valeur vénale, tout d’abord et pendant 2 ans, au sein du Groupe BNP PARIBAS REAL ESTATE. Ensuite elle évolue en tant qu’Associée chez CATELLA VALUATION, où elle réalise des expertises sur tous types de produits en immobilier d’entreprise pour le compte d’opérateurs immobiliers : investisseurs institutionnels, établissements financiers, compagnies d’assurance et grands utilisateurs.

Elle a rejoint depuis le 1er mai 2022 les bureaux de Quadral Expertise situés à Paris.

Yannick Christmann nommé Directeur Territorial de Quadral Promotion

Yannick Christmann est entré dans le Groupe Quadral en 2005 au poste de Directeur de l’activité « Étude et Montage » de QUADRAL TRANSACTIONS puis, en 2008, s’est orienté plus particulièrement vers de domaine de l’expertise jusqu’à devenir en 2020 Directeur général de QUADRAL EXPERTISE.

Après 12 années dans le domaine de l’Expertise, Yannick Christmann a passé le relais à la direction de Quadral Expertise à Hélène-Claire Duplat et rejoint le 2 mai 2022 les équipes de Quadral Promotion avec l’ambition et l’objectif de développer l’activité de promotion immobilière au-delà du territoire de l’Île-de- France, zone de prédilection des programmes de Quadral Promotion jusqu’à présent.

Titulaire d’une maîtrise de droit Privé de l’université Robert Schumann de Strasbourg, Yannick Christmann est expert titulaire à l’IFEI certifié REV et a su tout au long de sa carrière se former notamment en montage financier en logement privé et social, mais également en suivi technique d’opérations immobilières. Yannick Christmann apportera toute son expérience et ses connaissances pour accélérer le développement de Quadral Promotion et permettre le lancement de nouveaux programmes neufs au-delà du territoire francilien.

Yannick Christmann sera basé dans les locaux de Metz et partagera son temps entre le siège de Quadral Promotion à Paris et les autres agences du groupe situées sur le territoire.

Henri Lecourt nommé Directeur commercial Île-de-France et Ventes en bloc de Quadral Transactions

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Professions immobilières (ESPI), Henri Lecourt a fait toute sa carrière dans l’immobilier en commençant Responsable du développement chez VINCI IMMOBILIER puis chez EMMAÜS HABITAT. En 2010, il a rejoint le monde des bailleurs sociaux en tant que Responsable de développement Patrimonial chez LOGEMENT FRANÇAIS, puis Responsable du Pôle Acquisition – Vente en Bloc chez 1001 VIES HABITAT avant de rejoindre le Groupe Action Logement en tant que Directeur des ventes et Copropriété au sein d’IN’LI.

Henri Lecourt aura pour mission de superviser et accompagner les équipes commerciales de Quadral Transactions, société dédiée à la vente en lot par lot et en bloc de patrimoine détenu par les bailleurs sociaux et les institutionnels, sur le territoire de l’Île-de-France. Il aura également pour mission de gérer, pour le compte de Quadral Transactions, les activités de Ventes en bloc de patrimoine sur tout le territoire français. Henri Lecourt sera le lien direct entre les attentes de nos clients bailleurs et l’action commerciale sur le terrain avec pour objectif d’accélérer les ventes et de renforcer la satisfaction des mandants et des acquéreurs.

Il entre en fonction le 16 mai 2022 et sera basé dans les bureaux parisiens de Quadral Transactions.