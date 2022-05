Assurer sa maison : Quels sont les avantages d’une assurance habitation ?

Lorsque l’on souhaite assurer sa maison, opter pour une assurance habitation peut avoir de nombreux avantages !

Quels sont les bénéfices de l’assurance habitation pour une maison ?

L’assurance habitation est un contrat d’assurance qui a pour objectif d’assurer sa maison. Il permet en effet de bénéficier d’une certaine protection, ce qui a certains avantages que l’on soit propriétaire ou locataire d’une maison. Alors pourquoi opter pour une assurance habitation afin d’assurer sa maison ? Comment trouver le contrat souhaité ? Explications !

Une assurance habitation, c’est quoi ?

Une assurance habitation est un contrat d’assurance qui permet de bénéficier de garanties en cas de sinistre dans sa maison. Il est proposé par une entreprise spécialisée qui propose notamment de l’assurance maison. Pour assurer sa maison, il est donc nécessaire de faire appel par exemple à une assurance habitation maison sur Go Friday par exemple.

Plusieurs contrats sont accessibles afin de trouver celui qui correspond le mieux à ses besoins. Il y a en effet la formule de base qui permet de bénéficier du minimum de garanties nécessaires lorsque l’on vit dans une maison, mais aussi des offres plus complètes qui permettent de bénéficier de garanties supplémentaires, mais aussi d’options spécifiques pour profiter d’un contrat adapté à son logement.

Pourquoi assurer sa maison ?

Assurer sa maison n’est pas toujours obligatoire, mais fortement recommandé. En effet, un propriétaire de maison individuelle n’a pas l’obligation d’opter pour une assurance maison, c’est une décision qui lui revient. Néanmoins, si une catastrophe naturelle se produit par exemple, il appréciera de voir les réparations prises en charge par son assurance. S’il ne souscrit à aucun contrat, toutes les réparations seront à sa charge.

En revanche, en ce qui concerne les locataires de maisons individuelles, assurer sa maison est obligatoire. En effet, la loi impose la mise en œuvre d’une assurance maison pour tous les locataires. Cela permet aux propriétaires de voir leur bien protégé en cas de sinistre (dans la mesure où cela entre dans les garanties de son contrat).

Il n’est donc pas toujours possible de renoncer à assurer sa maison et dans tous les cas, cela est rarement recommandé (plus d’informations sur les obligations des propriétaires et locataires sur le blog Immoz).

Comment choisir son contrat ?

Il existe une multitude d’offres sur le marché ayant pour but d’assurer sa maison. Il est donc intéressant de connaitre ses besoins afin de choisir celle qui correspondra à ses attentes. On peut donc jeter un œil sur les différentes garanties proposées par plusieurs entreprises, mais aussi prendre contact pour connaitre les avantages qu’il y a à choisir une offre plutôt qu’une autre.

Il est intéressant de savoir que les offres sont modulables à l’aide des différentes formules d’assurance habitation possibles, mais aussi des options qui seront pertinentes par exemple si l’on dispose d’une piscine, d’un jacuzzi ou encore d’une cave à vin par exemple. L’important est de pouvoir opter pour une offre cohérente avec ses attentes et besoins et qui correspond à son logement.

Comment résilier son contrat précédent ?

Si l’on est locataire ou propriétaire d’une maison, il se peut que l’on ait déjà souscrit à une offre d’assurance habitation. Il est tout à fait possible de résilier son précédent contrat pour souscrire à un nouveau.

La résiliation peut notamment se faire à la première échéance du contrat, après la première année de contrat ou encore lors d’un changement de situation (plus d’informations sur le sujet ici). Il se peut même que la nouvelle assurance prenne en charge les procédures relatives à la résiliation de l’ancien contrat.