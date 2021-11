Assurance habitation : Luko passe le cap des 200 00 clients

Moins d’un an après l’annonce des 100 000 assurés, Porté par son offre simple, rapide et transparente, Luko vient de franchir la barre symbolique des 200 000 clients.

Lancée à l’automne 2018, Luko connaît aujourd’hui la croissance la plus rapide sur le marché de l’Insurtech. En multipliant par deux son nombre de clients en moins d’un an, la startup continue de convaincre et de fidéliser les foyers européens. Pour preuve, Luko a fait son entrée dans le TOP 5 des assureurs en termes de nouveaux contrats d’assurance habitation en 2020, avec la 4ème place, derrière 3 Bancassureurs1 historiques (Crédit Agricole, BPCE et le Crédit Mutuel).

Dépasser le simple cadre du contrat d’assurance

Et depuis quelques semaines, Luko propose une Supe-app qui regroupe au sein d’une seule application, ouverte à tous y compris aux non assurés, tous les services du quotidien pour gérer son logement. Elle est à l’image de la raison d’être de Luko qui veut dépasser le simple cadre du contrat d’assurance et aider quotidiennement et proactivement les utilisateurs à être bien et en sécurité chez eux.

Elle leur permet de :

suivre la consommation électrique et de gaz : en ajoutant son compteur Linky ou Gazpar, ce service permet de suivre ses habitudes de consommation et son impact carbone pour les réduire et faire des économies. Un vrai plus dans un contexte où les consommateurs subissent de plein fouet l’explosion des tarifs sur les marchés de l’énergie

réparer seul ou se faire aider par des artisans en visio en physique : Luko propose au choix des tutos, des visios avec des experts ou son réseau d’artisans à prix négociés pour bénéficier des meilleurs conseils et prendre soin de son logement soi-même ou avec un professionnel de confiance. Purger ses radiateurs à l’approche de l’hiver, trouver le bon artisan au bon prix pour refaire sa cuisine, ou préparer un projet de rénovation énergétique : tous ces projets sont facilités par la Super-App.

trouver un nouveau logement en gagnant du temps, sans avoir besoin de consulter de multiples sites de recherche : grâce à un agrégateur d’annonces, complet, ultra-simplifié et intuitif, Luko permet à l’utilisateur d’être le premier averti lors de la sortie de nouvelles annonces. Pour trouver rapidement un logement en vente ou en location, il suffit de swipper pour être le premier à répondre à l’offre qui répond à ses critères.

Gérer leur assurance : en quelques clics, les clients Luko pourront gérer leurs contrats et accéder aux services Luko.

Déjà plus de 100 000 utilisateurs de la Super-app

« Persuadés depuis toujours qu’il faut dépasser la vision du simple contrat d’assurance pour véritablement accompagner le quotidien des foyers, nous sommes très fiers d’affirmer que nous sommes aujourd’hui le partenaire de 200 000 clients en Europe. Avec le déploiement de notre Super-app, nous continuons de construire notre écosystème de services et d’aider les foyers, au-delà des assurés Luko. En quelques semaines, ce sont plus de 100 000 utilisateurs clients ou non qui ont eu recours à notre app pour se mettre en contact avec un artisan, trouver leur prochain appart, etc. », explique Raphaël Vullierme, CEO et cofondateur de Luko.