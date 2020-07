Assurance habitation 2.0 : Luko et Netatmo s’associent pour lutter contre les cambriolages

Assurance Habitation : Luko séduit les investisseurs de Spotify et Doctolib et part à l'assaut les foyers européens

A l’approche des départs en vacances, Netatmo et Luko ont concocté une offre spéciale dédiée à la protection de votre domicile.

Un partenariat innovant contre les cambriolages

Bien qu’un Français sur deux s’inquiète pour la sécurité de son domicile au moment de partir en vacances, 45% d’entre eux déclarent ne pas connaître les bons réflexes à adopter avant de quitter leur logement pour plusieurs jours.

A l’approche de l’été, période la plus favorable aux cambriolages (les maisons sont désertes et les voisins absents) la néo assurance habitation Luko et le spécialiste de la maison intelligente Netatmo ont développé une offre pour lutter contre ces dommages. Objectif : renforcer la sécurité de votre domicile et récompenser les utilisateurs ayant une démarche de prévention, essentielle à l’approche des départs en vacances.

« Chez Luko, nous voulons construire une assurance habitation qui prévient avant de guérir. C’est pourquoi nous avons mis en place ce partenariat avec Netatmo, leader de la maison intelligente. Ainsi, les clients qui prennent soin de leur domicile et qui font tout pour le protéger sont récompensés et paient le juste prix. Et si toutefois un cambriolage avait lieu, Luko prend en charge tout l’accompagnement et rembourse deux fois plus vite que les assurances traditionnelles » déclare Raphaël Vullierme, co-fondateur et CEO de Luko.

10% de réduction sur l’assurance habitation

Les utilisateurs équipés d’un Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo bénéficient d’une réduction mensuelle de 10 % sur l’assurance habitation Luko et d’un abandon de la franchise en cas de cambriolage.

Au-delà de la prévention, ils peuvent bénéficier aussi d’une indemnisation plus rapide en cas de sinistre grâce à une évaluation des dommages accélérée.

Les équipements proposés par Netatmo sont dotés d’une technologie de pointe, une caméra faisant la distinction entre un inconnu, un proche ou un mouvement anodin grâce à sa technologie de reconnaissance faciale, des détecteurs d’ouverture intelligents qui captent tout mouvement ou vibration sur les portes et fenêtres.

« Ce partenariat avec Luko souligne notre volonté d’offrir à nos utilisateurs une maison encore plus sûre, d’une part, on leur propose un Système d’Alarme Intelligent qui les informe avant même que l’intrusion ne se produise et qui permet de déjouer les cambriolages. D’autre part, on peut mieux les accompagner en cas de sinistre avec une assurance qui place la prévention au cœur de son activité. » explique Fred Potter, fondateur de Netatmo.

Bon à savoir : Cette offre est valable pour tous les utilisateurs qui disposent d’un Système d’Alarme Vidéo Intelligent, quelle que soit la date d’acquisition de celui-ci.