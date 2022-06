Formation : L’ESPI et ALDI France s’engagent pour l’immobilier de demain

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Afin de réaffirmer leur engagement pour accompagner et renforcer leurs actions envers les talents de demain, le Groupe ESPI et ALDI France officialisent leur association et signent une convention de partenariat.

Offrir aux étudiants un partage d’expérience et une formation en adéquation avec le secteur de l’immobilier

Autour de l’avenir de cette jeunesse passionnée par les métiers de l’immobilier, ALDI France et le Groupe ESPI (l’école Supérieure des Professions immobilières), ont décidé mutuellement de se mobiliser afin de promouvoir une formation en adéquation avec le secteur de l’immobilier. Cette démarche permettra donc aux collaborateurs d’ALDI de s’associer aux événements du Groupe ESPI tels que les conférences, les tables rondes ou encore les jurys de soutenance, afin d’y partager leur expertise.

« Nous sommes ravis d’accompagner la Direction Immobilière du Groupe ALDI dans son développement territorial. La signature de notre partenariat : un moment synonyme de convivialité, de bonne humeur et d’échanges sur les besoins du marché, sur les métiers en tension. Ce partenariat nous permet de travailler ensemble, Olivier Even et son équipe, dans l’élaboration de nos cas pratiques, de participer à nos côtés aux jurys de sélection de nos futurs apprenants, de sensibiliser les jeunes sur les métiers de l’immobilier lors de nos journées portes ouvertes. » , déclare Nadia BADAOUI, Directrice du Campus de Paris.

Rencontres avec des experts et intégration durable des étudiants au sein du réseau ALDI France

Avec ce partenariat, le Groupe ESPI et ALDI France s’engagent également à multiplier les occasions de rencontres par le biais de visites de chantiers, de coaching aux entretiens, de remises des diplômes, d’échanges avec les alumni. L’ambition étant de développer un réseau pour les futurs professionnels de l’immobilier de demain. Ce partenariat permettra également une intégration plus durable des étudiants du Groupe ESPI dans la structure même d’ALDI, au sein du pôle immobilier de l’enseigne, en convention de stage ou en contrat d’apprentissage. Avec un objectif de 1 900 magasins à travers le territoire, l’enseigne souhaite fortifier son déploiement partout en France. Au sein du réseau d’ALDI France, les étudiants du Groupe ESPI trouveront des sociétés accueillantes et des professionnels prêts à leur transmettre compétences et savoirs.

« A travers cette signature, nous allons pouvoir participer activement au projet pédagogique de l’école et apporter un œil expert et terrain envers leurs étudiants. ALDI France est une enseigne en très forte expansion […]. Nous avons aujourd’hui de nombreux postes à pourvoir pour des postes à responsabilités et ce dans tous les métiers de l’immobilier. En devenant partenaire de l’ESPI, nous nous engageons à former et accompagner les élèves, à leur proposer une alternance chez nous pour ensuite, j’en suis sûr, les voir rejoindre définitivement les équipes ALDI immobilier ! » , ajoute Olivier EVEN, Directeur de l’Immobilier pour ALDI France.