Formation professionnelle : Le Groupe ESPI et Foncia renforcent leur partenariat

Foncia a mandaté le Groupe ESPI pour la mise en place d’une classe essentiellement destinée à former des adultes en reconversion professionnelle.

Ce titre, très opérationnel, permettra aux apprenants de se former aux bases du métier de l’immobilier, en leur apportant les compétences nécessaires. Le campus de Nantes a accueilli la 1ère promotion en présence de l’équipe RH de Foncia, Pauline DEUVE, responsable des ressources humaines, Paquita ARRENOUS, directrice développement RH Foncia, Cédric FIGUERES, formateur, Alban BAUDRY, directeur de la formation et Valérie CAILLARD, directrice du campus de Nantes.

Afin de répondre aux importants besoins en recrutement dans le secteur de la copropriété, le groupe ESPI et FONCIA proposent une formation de qualité, à des personnes jeunes ou adultes, disponibles et intéressées par le métier de syndic et souvent en reconversion professionnelle. Ces publics aspirent à se former via des cursus courts et opérationnels pour retourner ou accéder rapidement à l’emploi du secteur visé. Comme dans de nombreux métiers de l’immobilier, l’expérience de terrain est une valeur ajoutée significative.

Source : Groupe ESPI

Cette formation nationale courte et opérationnelle, créée et délivrée à l’initiative des partenaires sociaux de la branche professionnelle de l’Immobilier permet d’attester de la maîtrise des compétences et connaissances liées à un métier spécifique de l’immobilier, ici le métier de syndic. Le titre de Certificat de Qualification Professionnelle est un titre est reconnu de niveau 4 enregistré au RNCP.

La formation s’appuie sur un corps professoral composé d’experts dans les fonctions immobilières et d’intervenants rompus à l’enseignement. Cette formation courte et opérationnelle courte, permet d’ouvrir le Groupe ESPI à un public en reconversion qui trouve un débouché réel, dans un secteur qui recrute activement.

Une formation adaptée aux besoins de la copropriété

« Nous savons chez Foncia que les métiers de la copropriété sont des métiers d’engagement. Derrière chaque service, il y a des femmes et des hommes mobilisés, dévoués et passionnés, avec des expertises métiers particulières. Ces métiers offrent de belles perspectives d’évolution, tant pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail que pour des profils plus expérimentés venant de secteurs d’activité différent. Cette formation va permettre à ces différents profils d’avoir une qualification leur permettant d’accéder à un marché dynamique qui recrute tout au long de l’année », explique Paquita ARRENOUS, directrice développement RH Foncia

« Le dispositif de formation que nous proposons en partenariat avec FONCIA sera au service d’une main d’œuvre déjà qualifiée en raréfaction sur le marché de l’emploi. Le Groupe ESPI met tout en œuvre pour accompagner les jeunes ou les personnes en reconversion professionnelle. Notre objectif est de développer l’employabilité et la polyvalence dans le secteur » ajoute Valérie CAILLARD, directrice du campus de Nantes.