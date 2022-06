Quartus s’offre une nouvelle identité : « La ville avec vue sur demain »

QUARTUS dévoile sa nouvelle plateforme de marque : « la ville avec vue sur demain ». Elle traduit l’ambition du Groupe, son projet d’entreprise et l’esprit qui l’anime pour fabriquer une ville attentionnée et accessible à tous.

Une ville attentionnée et accessible à tous

Mise en œuvre aux côtés de l’agence BETC, la nouvelle plateforme de marque Quartus traduit l’ambition du Groupe, son projet d’entreprise et l’esprit qui l’anime pour fabriquer une ville attentionnée et accessible à tous.

« Notre marque exprime notre singularité. Elle incarne le fait que nous recherchons à réaliser des projets tournés vers l’avenir qui donnent à voir un horizon désirable. Notre ambition est de donner le goût à nos concitoyens d’habiter la ville en prenant en compte ses enjeux, qui ne sont rien d’autre que ceux de notre société : le défi du climat, la biodiversité, la santé, la cohésion sociale, les modes d’habiter » souligne Emmanuel Launiau, Président de QUARTUS.

Imaginer la ville en pensant déjà à demain

QUARTUS place l’innovation et l’architecture au centre de ses projets et imagine la ville en pensant déjà à demain. Assorti d’une Raison d’Etre et d’un manifeste qui ont mobilisé les 260 collaborateurs du Groupe, QUARTUS formule cinq engagements concrets et mesurables. Le Groupe s’engage ainsi à placer l’exigence architecturale au cœur de tous ses projets, à fabriquer un habitat sain et durable, à déployer des solutions pour anticiper le changement climatique, à offrir la possibilité de personnaliser son logement et à favoriser le retour du vivant en ville.

Des engagements que QUARTUS s’attache à traduire par des réalisations concrètes, à l’échelle des programmes et opérations de réhabilitation dont le Groupe est maître d’ouvrage. ILO23, à Clermont-Ferrand (livraison au 3ème trimestre 2023), et Les jardins d’Embruns à Biganos (livraison au 4ème trimestre 2022) en sont deux exemples emblématiques. Nouveau quartier imaginé sur l’ancien site Michelin de Cataroux, ILO23 marie préservation du patrimoine industriel et création d’une nouvelle centralité : 472 logements et plus 14 000 m² de bureaux et commerces y sont réalisés, au cœur de nouveaux espaces verts, privatifs et collectifs. Les Jardins d’Embruns font écho à l’engagement de QUARTUS en matière de recours aux matériaux géosourcés : réunissant 7 bâtiments d’échelle intermédiaire, ce programme offrira 83 logements à l’empreinte carbone minime, à la construction comme dans leur fonctionnement. 30 000 briques de terre crue extrudée, matériau entièrement recyclable et aux inédites propriétés de régulation des températures intérieures, seront mises en œuvre sur les murs de refends de la résidence.

« Parce que nous expérimentons et transformons le réel, en utilisant des nouveaux procédés et matériaux, parce que nous sommes convaincus que la ville de demain se devra d’être plus verte, plus égalitaire et plus belle, nous souhaitons conduire un projet d’entreprise responsable, ancré dans son époque, à l‘écoute de nos clients », précise Emmanuel Launiau.

Les premiers engagements pris par Quartus

L’exigence architecturale au centre de tous les projets

Quartus se dote d’une équipe interne dédiée soutenant la conception architecturale pour des projets qui valorisent l’identité des lieux, l’habitabilité, le design des espaces communs, les choix de matériaux, la qualité des finitions, le rendu esthétique.

Un habitat sain et durable

Dans toutes nos opérations, chaque habitant a accès à un espace extérieur, privatif et/ou partagé. Air, eau, lumière, température…Tous nos espaces sont pensés dans un souci permanent de confort et de santé. La cohésion sociale comme les comportements vertueux et responsables sont encouragés dans tous nos programmes.

Des solutions pour anticiper le changement climatique

Dès 2023, toute nouvelle opération intègre en conception des matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi. Dès 2023, la réversibilité et l’évolutivité seront étudiées sur toute nouvelle opération.

Personnalisation du logement

Quartus associe ses clients à chaque étape de la conception et de l’achat d’un bien immobilier grâce à une méthode unique de personnalisation de leur logement.

Le retour du vivant en ville

Dès 2023, 100% des nouveaux programmes viseront le label Biodivercity et feront systématiquement appel à un écologue.