Biarritz : Un hôtel signé Maison Sarah Lavoine pour suspendre le temps

L’hôtel idéal selon le Studio d’Architecture Maison Sarah Lavoine ? Celui qui suspend le temps et offre aux voyageurs un chez-eux loin de leurs foyers. On vous emmène.

Le très parisien Hôtel Roch & spa, l’intérieur solaire du Café de Paris à Biarritz, celui d’un boutique-hôtel bruxellois situé dans un bâtiment classé aux Monuments & Sites : tous ces projets ont en commun la vision singulière que porte le Studio d’Architecture Maison Sarah Lavoine sur l’hôtellerie.

Maison Sarah Lavoine transforme l’expérience hôtelière en parenthèse enchantée

À l’heure où les offres d’hébergement temporaires se multiplient et où la concurrence s’exacerbe, l’enjeu est de transformer la simple expérience hôtelière en parenthèse enchantée. C’est cette conviction profonde qui anime le Studio d’Architecture Maison Sarah Lavoine : « Les hôtels sont souvent des lieux de passage. Notre envie : réussir à faire de ce temps loin de chez – soi un moment suspendu, unique dans nos vies bien remplies. La vie doit y être belle et ressourçante ».

Un concept sur-mesure

Pour répondre à cet objectif, pas de recette établie. Chaque concept imaginé par le Studio d’Architecture est unique : il est adapté au lieu, à son histoire mais aussi à sa fonction et à la clientèle ciblée.

« Nos seules récurrences résident dans le choix d’une élégance sans trop de sérieux, dans la création d’une identité unique et reconnaissable et dans un souhait de durabilité, notamment à travers l’utilisation de matériaux et de pièces de mobilier pérennes. », expliquent les architectes.

La créativité au coeur de chaque projet

C’est avant tout l’histoire du lieu et du bâtiment ainsi qu’une vision de l’hospitalité partagée avec le client qui pousse le Studio d’Architecture à accepter un nouveau projet. Une fois que les contraintes techniques et réglementaires usuelles sont traitées – matériaux anti-feu, largeurs de passage suffisantes en cas d’évacuation – les architectes laissent libre cours à leur créativité.

« Il y a bien sûr des évidences sur les couleurs : pas de total rouge dans une chambre par exemple, car cette teinte nuit au sommeil. Dans le secteur de l’hôtellerie, nous privilégions des coloris doux comme le nude ou l’amande. Toutefois, nous ne nous imposons aucune règle et ne nous interdisons rien : il faut oser, même les mariages inattendus. » précisent-ils.

Des matières naturelles pour apaiser et adoucir les pièces

Côté matière, le Studio fait la part belle aux bois et aux tissus naturels, comme la laine, le coton, le lin ou la soie, qui apaisent et adoucissent. Des rideaux occultants et des voilages ainsi que des miroirs bien placés permettent de travailler la lumière en la bloquant, la tamisant ou en la réfléchissant.

« Il est primordial de bien penser l’éclairage. Nous évitons les plafonniers qui diffusent une lumière sans nuances sur toute la pièce. Nous la sculptons avec un jeu d’appliques, de lampes à poser et de liseuses et préférons un éclairage chaud », précisent les architectes.

Créer des lieux de vie conviviaux et optimisés afin que les clients s’y sentent bien

Dans ce type de projet, la conception des parties communes est l’autre défi auquel doit répondre le Studio d’Architecture. La vision et le concept imaginés doivent s’adapter à des espaces aux fonctions diverses : détente, travail, échanges et restauration. Les architectes Maison Sarah Lavoine s’attachent à en faire des lieux de vie et de convivialité et façonnent des atmosphères chaleureuses afin que les clients s’y sentent bien.

Sur un projet d’hôtellerie, le Studio d’Architecture détient un atout précieux : experte en design de mobilier, la Marque Maison Sarah Lavoine intervient fréquemment dans la création de pièces sur- mesure. Bibliothèques, consoles, tables, miroirs sont ainsi spécifiquement dessinés pour le lieu. Ces meubles dédiés participent à l’optimisation de l’espace et surtout à son identité.

Les quatre valeurs de la Maison – élégance, intemporalité, couleur et éthique – traversent chaque projet. L’objectif constant des architectes est d’imaginer et de créer le cadre d’une expérience unique et inoubliable.