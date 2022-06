Bien’ici rachète Habiteo, le spécialiste de la 3D dans l’immobilier

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Bien’ici accélère et réalise sa première acquisition en rachetant Habiteo, leader français des technologies 3D dédiées à l’immobilier neuf.

Par cette acquisition, Bien’ici souhaite confirmer son leadership en matière d’expérience immersive pour les internautes et donner une nouvelle dimension à la recherche immobilière. Le 3ème portail immobilier montre son dynamisme sur le secteur et continue d’apporter sa contribution made in France. Depuis 6 ans, cette ambition est au coeur du modèle des deux entreprises innovantes : aller de la R&D technologique à la démocratisation des outils immersifs, tant pour les professionnels du secteur que pour les futurs acquéreurs.

Bien’ici réalise sa première acquisition

Les acteurs de l’immobilier font aujourd’hui face à un double enjeu :

Coté offre, les hausses du foncier et des coûts de construction obligent les professionnels à optimiser leurs investissements commerciaux, pour les programmes neufs (publicité, bulle de vente, maquette…)

Coté demande, on observe un usage de plus en plus massif du digital par les Français dans leur projet immobilier, accéléré par la crise sanitaire de ces 2 dernières années : 90 % des projets démarrent par une recherche internet, la demande est de plus en plus forte autour des visites virtuelles, des modélisations 3D et de cartographie interactive. Enfin l’achat en ligne est devenu un acte du quotidien et se développe fortement dans l’immobilier.

Une solution digitale à 360° pour les clients de Bien’ici

L’acquisition d’Habiteo permettra à Bien’ici d’apporter une solution unique sur le marché autant pour les professionnels que pour les futurs acquéreurs et de répondre à une double ambition :

Offrir la solution marketing digitale 360° pour la commercialisation des programmes neufs, couvrant publicité, génération d’audience, outils de visualisation et de projection jusqu’au e-commerce.

Apporter aux internautes la plateforme de recherche la plus complète et continuer à accélérer l’usage des outils immersifs dans la recherche immobilière.

Le mariage de deux belles entreprises françaises

Cette opération est le mariage de 2 champions français dans leur catégorie : Bien’ici en tant que portail avec la plus forte croissance enregistrée pour un portail immobilier en France et plus de 15 millions de visites mensuelles, et Habiteo leader de la modélisation et des outils de projection avec près de 40 % de part de marché sur l’immobilier du neuf et un doublement de son CA sur le 1er trimestre 2022.

« Comme pour l’ensemble du process de l’acte de construire, la commercialisation des logements neufs fait aujourd’hui appel à des outils innovants. Bien’ici mise depuis sa création sur l’importance du digital. Avec l’acquisition d’Habiteo, leader de la modélisation et des outils de projection 3D, le site d’annonces immobilières enrichit encore sa plateforme, permettant encore mieux aux clients d’accéder directement à l’offre des promoteurs avec des outils puissants de prévisualisation. La FPI salue l’agilité de Bien’ici et la recherche permanente de confort pour les acquéreurs qui s’engagent dans l’achat d’une vie ! », précise Pascal Boulanger, Président de la FPI et actionnaire de Bien’ici.

« Nous sommes fiers d’avoir fait le choix d’un mariage avec un groupe français avec un ADN commun : notre vision de l’expérience client et de la digitalisation nécessaire du secteur immobilier. La force de Bien’ici est d’avoir toujours investi sur l’expérience utilisateur en misant sur la 3D dès sa création, tout comme Habiteo », poursuivent Cyril Janin, président de Bien’ici et Jeanne Massa, fondatrice et Ceo d’Habiteo.