Immobilier : ERA renforce sa présence dans le Grand-Ouest

Ancien militaire, Pascal Di Domenico est aujourd’hui à la tête de 7 agences immobilières dont 5 ouvertes en 2022. La petite dernière permet au réseau ERA de renforcer sa présence dans le Grand Ouest.

Originaire d’Angers, 54 ans, est aujourd’hui à la tête de 7 agences au sein du réseau ERA Immobilier. Mais avant une carrière dans l’immobilier, il avait embrassé celle… des armes : entré en 1987 à l’école militaire de Haute montagne de Chamonix, il intègre le 13ème bataillon de Chasseurs Alpins. Promu officier en 2003, Pascal Di Domenico acquiert le goût de l’immobilier en devenant alors responsable du patrimoine immobilier militaire de la région Loire Atlantique.

De militaire à professionnel de l’immobilier

Après 30 ans sous les drapeaux, il change de voie et rejoint en 2016 le réseau ERA. Sa soif d’entreprendre le pousse à ouvrir sa première agence à Vertou (44) en 2018, suivie l’année suivante d’une deuxième à Saint-Sébastien-sur-Loire (44). 2022 voit l’ouverture de cinq antennes, localisées à Candé (49), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (49), Loire auxence (44), Mésanger (44) et Saint Georges sur Loire (49). Ses 7 agences tracent une véritable ligne le long de la Loire, d’Angers à Nantes, à travers la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire.

Humain et entraide: deux valeurs fortes

« Durant ma carrière militaire, j’ai pris pleinement conscience de l’importance de l’humain et de l’entraide. J’ai retrouvé ces valeurs humaines et de soutien chez ERA Immobilier. Par ailleurs, ayant soif d’entreprendre et aimant partager les succès, j’ai très vite su que je souhaitais ouvrir plusieurs agences. Je collabore aujourd’hui avec 40 personnes. Au niveau du suivi de chaque projet de nos clients, il est d’ailleurs possible de faire un parallèle entre le secteur militaire et celui de l’immobilier : dans les deux cas, le but est unique : remplir la mission confiée et « tendre vers l’excellence », par l’engagement individuel de chacune des personnes avec lesquelles je collabore et de fournir le meilleur service possible. J’offre également à chacun d’entre eux la possibilité d’appliquer des méthodes de gestion du stress acquises durant ma carrière d’officier afin de transformer cette énergie en un moteur de performance et non un frein à la réussite. Cela passe par l’anticipation, la programmation et l’analyse minutieuse de la problématique par chacun, en toute autonomie, avant de prendre un chemin », indique Pascal Di Domenico.

Le sud des Pays de la Loire, un marché en plein développement

Le Grand Ouest attire de plus en plus de citadins en quête d’espace et de verdure, hors des grandes villes : ils sont à la recherche de biens plus spacieux, dôtés d’extérieurs, avec des prix au mètre carré bien plus bas comparé aux métropoles. Une quête permise par le développement des moyens de transport (autoroute, nationale, train) pour rallier Nantes et Angers. Néanmoins, le contexte politique actuel ainsi que le durcissement des conditions d’octroi des crédits, a dernièrement conduit parfois certains ménages à reporter leurs projets immobiliers.

De nouveaux collaborateurs sont prochainement attendus au sein des agences ERA Immobilier de Candé (49), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (49), Loireauxence (44), Mésanger (44) et Saint Georges sur Loire (49).

En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie de services concrets et originaux, qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, etc.