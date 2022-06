Visale, logement abordable … Le Groupe Action Logement mobilisé pour tenir ses engagements en 2022

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Action Logement présente ses résultats financiers qui traduisent l’intensité de son activité en 2021 et réaffirme ses engagements pour 2022.

Action Logement a fortement augmenté son activité en 2021 en délivrant 795 000 aides et services aux salariés (+23 %) et en obtenant 48 575 engagements à construire (+14,5 %) pour l’ensemble de ses 51 filiales immobilières. Le bilan du Groupe traduit l’intensification de ses interventions et sa solidité en dépit d’un contexte contraint. Au rendez-vous de leurs engagements, les Partenaires sociaux entendent poursuivre en 2022 leur mission d’utilité sociale, au service du logement abordable des salariés et en apportant des réponses efficaces aux enjeux sociétaux et environnementaux dans tous les territoires.

Des ressources importantes engagées

Cette mobilisation exceptionnelle s’appuie sur les ressources de la collecte : 1,66 Md€ (en baisse de 4 % par rapport à 2020) et 1,2 Md€ de retours sur prêts complétés de 2 Mds€ d’émissions obligataires, soit un total de 4,86 Mds€. Action Logement Services (ALS), en mobilisant sa trésorerie, a engagé 7,5 Mds€, soit :

2,4 Mds€ pour les aides aux salariés.

3,3 Mds€ pour le financement de l’ensemble des bailleurs sociaux.

1,8 Md€ pour les politiques de l’Etat (dont le prélèvement exceptionnel de 1 Md€ pour le Fonds National d’Aide au Logement).

Au total, en 2021, le Groupe, en prenant en compte notamment l’activité des filiales d’Action Logement Immobilier, a investi 12,5 Mds€ sur l’ensemble des territoires métropolitain et ultramarin à travers :

Les investissements pour la production de logements neufs et les dépenses d’entretien du patrimoine des filiales immobilières du Groupe et de Foncière Logement : 7,67 Mds€.

Les aides aux salariés : 2,4 Mds€.

Le financement des bailleurs hors Groupe par Action Logement Services : 1,7 Md€.

Les subventions à l’ANRU et au FNAP : 740 M€.

Le bilan consolidé du Groupe, de 95 Mds€ (+4 % par rapport à 2020) traduit les investissements du Groupe et sa solidité financière :

Avec un parc locatif de plus d’1 million de logements pour 65 Mds€ de valeur nette comptable.

6,8 Mds€ d’investissements immobilisés (+25,9 %).

10,5 Mds€ d’encours de prêts (+4 %).

31,9 Mds€ de capitaux propres (+4 %).

41,2 Mds€ d’emprunts et de dettes financières pour financer les investissements immobiliers (+6 %).

Le résultat opérationnel traduit l’activité exceptionnelle pour 2021

Le résultat net part du Groupe s’établit à -1,4 Md€ et reflète la stabilité des revenus des 51 filiales immobilières avec des loyers perçus pour 5,3 Mds€ (+2 %) et les investissements exceptionnels d’ALS.

La trésorerie d’ALS est de 2,6 Mds€ (4,2 Mds€ en 2020 et 5,6 Mds€ en 2019), pilotée au plus juste pour rester au-delà des seuils prudentiels réglementaires. Elle traduit l’intensification en 2021 du déploiement du Plan d’investissement volontaire lancé en 2019, partiellement financé par deux émissions obligataires d’un montant total de 2 Mds€.

Des engagements forts en 2022

Le Groupe est mobilisé pour être au rendez-vous de ses engagements en 2022, malgré un contexte incertain, pour :

Développer les aides aux salariés : 200 000 aides à la mobilité, 330 000 Garantie Visale (la garantie Visale a franchi le cap des 700 000 bénéficiaires le 1 er juin 2022), 100 000 attributions locatives.

juin 2022), 100 000 attributions locatives. Soutenir la construction abordable : 38 800 mises en chantier (+15 %) et 34 200 livraisons (+31 %).

Répondre au défi climatique : 36 000 réhabilitations dont 27 000 réhabilitations thermiques et 15 % de la production au niveau d’intensité carbone fixé pour 2025.

La stratégie RSE du Groupe permettra de participer à la transition écologique en montrant la voie de l’habitat bas-carbone (objectif de neutralité en 2040) et en soutien à l’économie circulaire.

Bruno Arcadipane et Philippe Lengrand, président et vice-président d’Action Logement Groupe précisent : «Au cours de cette année 2021, notre Groupe paritaire a déployé une activité exceptionnelle et apporté aux salariés des entreprises des réponses concrètes et efficaces. Cet engagement se traduit par une mobilisation financière massive dans l’ensemble des territoires, au service de leur attractivité. Il se poursuivra en 2022, dans le cadre d’une gestion maîtrisée, au service du logement abordable et durable».