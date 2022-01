Garantie Visale, Mobili-Jeunes… Le Groupe Action Logement va intensifier ses engagements au service du logement

Le Groupe Action Logement présente son bilan immobilier et ses actions réalisées en 2021 et expose ses engagements pour l’année à venir.

2021, année intense pour Action Logement

Action Logement a déployé, au cours de l’année 2021, une activité intense. Le groupe paritaire a délivré 783 000 aides et services aux salariés des entreprises tandis que ses filiales immobilières ont obtenu plus de 48 500 agréments pour construire des logements sociaux ou intermédiaires. Ces résultats marquent l’engagement des Partenaires sociaux en faveur du logement abordable, au service de leur mission d’utilité sociale.

Mobilité professionnelle et parcours résidentiels. Le groupe Action Logement a délivré 227 000 garanties Visale. (+45% par rapport à 2020) et 97 00 aides à la mobilité (Hors aides Mobili-jeune) d’un montant de 1 000€ ( +120% depuis 2020). Le groupe a par ailleurs favorisé l’accession sociale à la propriété de 20 000 ménages en complétant son offre de prêt d’une prime exceptionnelle d’un montant de 10 000 €.

Priorité aux moins de 30 ans. 95 000 aides mobili-jeune ont permis de donner la priorité aux actifs, salariés de moins de 30 ans majoritairement, en termes de mobilité.

Maintien dans le logement. Action Logement s’est mobilisé pour le maintien dans le logement des publics fragilisés, en délivrant notamment 100 000 aides de prévention aux impayés de loyer.

Le groupe a par ailleurs attribué 100 000 logements (+17% par rapport à 2020) grâce notamment au déploiement de la plateforme AL’in.fr.

Production de logement abordables et réhabilitations. En 2021, les filiales immobilières du Groupe se sont mobilisées pour augmenter la production de logements abordables et les réhabilitations. Ainsi, elles ont obtenu 33625 agréments pour des logements sociaux et 14 913 engagements pour la construction de logements intermédiaires; développé 3 100 logements en accession sociale à la propriété; mis en chantier 34 000 logements (+8% par rapport à 2020); engagé 30 400 réhabilitations (+25% par rapport à 2020).

Réhabilitation des centres urbains. Action Logement a en outre poursuivi son soutien aux politiques publiques, en particulier le programme Action Cœur de Ville et les actions de renouvellement urbain en faveur de la mixité sociale. En 2021 ce sont 332 Millions d’euros qui ont été utilisés pour recréer une offre de logements abordables dans 222 villes dans tous les territoires.

Depuis son lancement en 2018, Action Logement a c’est un engagement de 790 Millions d’euros pour une offre de 14 200 logements.

2022, année du service du Logement Abordable

Le Groupe Action Logement va poursuivre et intensifier ses engagements au service du logement abordable. L’année 2022 sera aussi mise à profit pour lancer la stratégie RSE et négocier la prochaine Convention quinquennale pour :

Faciliter l’accès au logement et la mobilité des salariés des entreprises avec la distribution de 200 000 aides à la mobilité, 330 000 garanties Visale et 100 000 attributions de logements ;

Construire encore davantage de logements abordables avec la création de 50 000 nouveaux logements (logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale) ;

Renforcer la performance environnementale de son parc (16% de logements F et G). En effet, 33 800 réhabilitations dont 25 300 réhabilitations thermiques sont prévues pour l’année prochaine. L’objectif est de poursuivre l’éradication des passoires thermiques d’ici à fin 2023 ;

Agir pour la qualité de vie des locataires ;

Accompagner les territoires dans leur politique d’habitat abordable ;

Innover et mettre le cap sur 2030 !

« En 2021, les Partenaires sociaux ont su prendre leurs responsabilités pour répondre aux urgences de la situation exceptionnelle soulignent Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe, et Philippe Lengrand, le Vice‐président. En augmentant significativement le nombre d’aides et services délivrés, ils remplissent leur mission d’utilité sociale et mettent en œuvre les valeurs de solidarité et de cohésion auxquelles ils sont attachés. L’effort en matière de construction de logements abordables, d’une ampleur inédite, installe Action Logement comme l’acteur majeur du secteur qui a tenu son engagement de doubler en cinq ans sa production ».