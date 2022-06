Nomination : Virgil accueille François Roche en tant que nouveau Head of Sale

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

François Roche rejoint Virgil, acteur de l’immobilier qui facilite l’accès à la propriété, en tant que Head of Sales pour piloter la croissance de l’équipe commerciale et faire face à l’accélération de la croissance.

Avec le recrutement de François Roche, 34 ans, Virgil étoffe les compétences commerciales et entrepreneuriales de l’équipe.

Multi-entrepreneur, Lauréat du Réseau Entreprendre, il est spécialiste des équipes commerciales en hypercroissance. François a débuté sa carrière dans le conseil et l’aéronautique, notamment chez Safran. Il a ainsi déployé de nouvelles méthodologies de management impactant 13 sites internationaux regroupant 7700 personnes dans le monde.

Il a ensuite pris le virage de l’entrepreneuriat en tant que fondateur et CEO de la société Hello Garage (pionnier du service de garage à domicile en France : 12 000 clients). Ensuite il a été co-fondateur et Directeur Général d’Apparelo (dont il a fait en un an une référence de la création textile personnalisée avec 30 salariés, 1000 clients et +1M€ de CA) avant de rejoindre Virgil. Son expérience du pilotage d’équipes en croissance, son expertise Sales et son aisance avec la gestion de projets transverses en font un atout de taille pour accompagner la croissance de Virgil.

“Nous nous réjouissons de l’arrivée de François dont l’expérience, le talent, et la force d’exécution nous apportent un renfort précieux pour faire face aux enjeux de l’hypercroissance. Son arrivée soutient l’accélération de Virgil et la conquête de nouveaux horizons ” déclarent les co-fondateurs de Virgil, Saskia Fiszel et Keyvan Nilforoushan