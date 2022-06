Nomination : Mélisandre Sauze rejoint Virgil en tant que Special Project Manager

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Mélisande Sauze rejoint Virgil, acteur de l’immobilier qui facilite l’accès à la propriété, en tant que Special Projects Manager au sein de l’équipe Investment Operations.

Avec le recrutement de Mélisande Sauze, 31 ans, Virgil étoffe les compétences stratégiques légales et financières de l’équipe. Il renforce également son équipe Investment Operations.

Avocate au Barreau de Paris et diplômée de l’EDHEC, Mélisande a fait ses armes chez Linklaters et Norton Rose Fulbright. Ensuite elle va exercer pendant 4 ans en Corporate M&A chez Mayer Brown à Paris. Elle y a développé son expertise en pratiques transactionnelles, dans le cadre d’opérations de leveraged buy-out ou de structuration, dans un grand nombre de secteurs industriels et financiers, aussi bien côté sponsor que management. Au cours de sa carrière, elle a notamment conseillé les fonds Qualium Investissement et Intermediate Capital Group. Mais encore les groupes Funecap, Eight Advisory, Peugeot Frères et Pernod Ricard dans le cadre d’opérations d’acquisitions ou de cessions d’actifs.

Forte de ses années d’exercice comme avocate dans un environnement ultra exigeant, Mélisande a choisi de rejoindre Virgil pour mettre à profit sa palette de compétences techniques et stratégiques au service des enjeux opérationnels concrets de la croissance à long terme de l’entreprise.

“Nous nous réjouissons de l’arrivée de Mélisande dont la double casquette business et juridique, la richesse de l’expertise, la vision long terme et l’exigence sont un atout de taille pour la phase d’hyper-croissance que nous abordons.” déclarent les co-fondateurs de Virgil, Saskia Fiszel et Keyvan Nilforoushan