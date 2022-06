SCPI Optimale: Catherine Bizé nommée à la tête du conseil de surveillance paritaire

Pour accompagner sa stratégie de développement et la croissance de son activité, l’Assemblée

Générale des associés de la SCPI Optimale gérée par Consultim Asset Management, nomme

Catherine Bizé à la tête du conseil de surveillance de la SCPI.

Catherine BIZÉ, gérante et fondatrice du cabinet IDP Stratégie

Diplômée Notaire et titulaire d’une maitrise de droit privé à l’Université de Lille 2, Catherine Bizé a exercé pendant 10 ans en ingénierie patrimoniale dans le milieu de la gestion de fortune (SG Private Banking et UBS).

Depuis douze ans elle dirige le cabinet IDP Stratégie SARL – Conseil juridique, fiscal, financier, et est également chargée d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas (Co-Directrice du Master 2 gestion de patrimoine en formation continue Cours SCI et découverte patrimoniale globale). Elle a publié, avec Johann This, « SCI : Théorie et pratiques » aux Editions du Siècle, qui fut réédité et réactualisé en 2020.

Le conseil de surveillance de la SCPI Optimale est composé de :

Madame Catherine BIZÉ (Présidente SCPI Optimale)

Madame Christine BINGLER

Madame Isabelle CACHEUX

Madame Isabelle VAN DEN BRINK

Madame Amandine MERIAL

Monsieur William BURET

4P représentée par Monsieur Patrice PONMARET

Lacour Conseil et Patrimoine représentée par Monsieur Julien LACOUR

Monsieur Christophe THIBOULT

Monsieur Loïc BOICHOT

« Ce choix d’une parité assumée est en ligne avec l’ADN de notre groupe mêlant innovation, approche disruptive et vision de long terme. Le nouveau conseil de surveillance aura pour ambition d’accompagner la dynamique de développement d’Optimale. », souligne Jean-Luc Guitard, directeur général du Groupe CONSULTIM.