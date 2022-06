Formation : Le Groupe ESPI et le promoteur REALITES signent un partenariat

Le Groupe ESPI et REALITES ont signé le 14 juin une convention de partenariat visant à favoriser les liens entre les étudiants qui souhaitent se former aux métiers de l’immobilier et les professionnels d’un réseau qui exerce l’ensemble de ces métiers.

Au sein du réseau REALITES, les étudiants du Groupe ESPI trouveront des sociétés accueillantes et des professionnels prêts à leur transmettre compétences et savoirs.

Le Groupe ESPI dispense des titres de niveau Bachelor et Mastère Professionnel dans les domaines de la promotion immobilière, de l’aménagement du territoire, de l’ingénierie financière, du property management et du développement durable.

Vers une pédagogie partagée et le renforcement du réseau professionnel

Le Groupe ESPI associera REALITES à la réflexion concernant les contenus de formation des étudiants, en adéquation avec les besoins du marché. Aussi, pour développer le réseau et tisser des liens forts et durables, le Groupe ESPI et REALITES s’engagent à multiplier les occasions de rencontres par le biais de visites de chantiers, de coaching aux entretiens, de remises des diplômes, d’échanges avec les

alumni, etc.

Au-delà de ces rencontres régulières, le partenariat permettra une intégration plus durable des étudiants du Groupe ESPI dans la structure même de REALITIES en convention de stage ou en contrat d’apprentissage. Le réseau partagera ses offres d’emplois avec les étudiants et les anciens, et l’école lui donnera en retour accès à sa CV-thèque. Avec 16 implantations sur le territoire français (Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Rennes, St Malo, Le Mans, Tours, Orléans, Paris, Les Sables d’Olonne, La Rochelle, Bordeaux), REALITES a déjà accueilli en 3 ans 19 Alternants du Groupe ESPI.