FinTech et Insurtech : Luko remporte le Grand Prix Next Unicorn Awards décerné par VivaTech

Parmi 100 startups européennes, Luko avait été désignée lauréate de la catégorie FinTech et Insurtech, entrant ainsi dans la liste des 6 finalistes. Elle a gagné !

VivaTech a décerné le 15 juin le Grand Prix Next Unicorn Awards (NUA), un prix visant à promouvoir l’écosystème tech européen à travers les startups à fort potentiel.

Luko: une belle réussite sur tous les fronts

En remportant ce Grand Prix NUA, Luko première néo-assurance en Europe, est donc désignée comme la scale-up à plus haut potentiel cette année et démontre une fois encore sa capacité à convaincre, tant dans son business model que son attractivité client. Cette récompense vient asseoir la position de Luko comme leader européen de l’Insurtech ; lancée à l’automne 2018, Luko connaît aujourd’hui la croissance la plus rapide sur le marché de l’Insurtech. Après 4 ans de croissance, 3 levées de fonds pour 72 millions d’euros et 2 acquisitions (Coya et Unkle), une présence en France, Espagne et Allemagne, Luko vise aujourd’hui le million de clients européens à horizon 2023.

“Nous sommes très honorés de recevoir ce Grand Prix Next Unicorn Awards de la part de VivaTech, un acteur incontournable pour la Tech européenne. Avec 100 startups sélectionnées en compétition à travers toute l’Europe, gagner ce Grand Prix est pour nous la preuve que notre travail et notre philosophie, celle d’une assurance qui prône la transparence et l’efficacité, est reconnue par nos pairs”, déclare Benoît Bourdel, CTO et co-fondateur de Luko.

6 finalistes dans chaque catégorie

Le jury du NUA, composé d’acteurs clés de l’écosystème tech et des partenaires fondateurs de VivaTech, avait sélectionné 6 finalistes dans chaque catégorie :