Nomination : Maître Jérôme Feriaud est le nouveau Président de La Chambre des Notaires du Gard

À l’issue de l’Assemblée Générale des Notaires du Gard tenue le 25 mai 2022, Maître Jérôme FERIAUD, notaire à Beaucaire a été élu Président pour une période de deux ans.

Il succède à Maître Karine Mey-Pialat qui exerçait ce mandat depuis septembre 2020. Âgé de 55 ans, marié et père de 2 enfants, il exerce comme Notaire associé à Beaucaire depuis 1999.

Une implication assidue dans les actions de la profession

Il est fortement impliqué dans la défense des valeurs du Notariat. Ainsi, il a participé à maintes reprises à des actions de la profession. Que cela soit en qualité de membre de Commission Nationale, de rapporteur de Congrès professionnels, … Il a également organisé des évènements caritatifs et sportifs associant les notaires du département et leurs collaborateurs.

Maître Jérôme Feriaud est intervenu pendant de nombreuses années en qualité d’enseignant auprès du centre de formation du Notariat. Et aujourd’hui, il intervient régulièrement auprès de professionnels sur des thématiques de gestion patrimoniale, fiscalité et droit rural.

Il a été élu une première fois à la Chambre des Notaires du Gard en 2001. Ensuite, il a occupé les postes de rapporteur, de syndic, et au mois de mai 2021, il a été élu Vice-Président de la Chambre des notaires du GARD.

Une présidence dans la continuité de ses engagements

Attaché au travail de ses prédécesseurs, Maître Jérôme Feriaud se place dans la continuité des actions engagées. Il souhaite ainsi inscrire son mandat dans une démarche visant à mieux faire connaitre la profession et l’action des Notaires. Cela se ferra en partenariat étroit avec les autres instances de la profession mais aussi les multiples partenaires du notariat.

La Chambre des Notaires du Gard, comme partout en France, vit au rythme de profondes transformations. Des transformations dont les deux plus importantes sont au cours des dernières années. On note d’un côté la Loi Croissance et la création de dizaines de nouveaux offices de notaires. Et de l’autre la pandémie de Covid, qui a révolutionné les méthodes de travail de nombreux secteurs dont le notariat.

» J’entends sensibiliser nos 200 Notaires et collaborateurs de notre département sur notre raison d’être, sur la raison d’être du Notariat qui, sous le Sceau de l’État, conseille avec rigueur et impartialité, accompagne avec humanité et discrétion, exprime l’équilibre des volontés dans le cadre fixé par la loi, conserve les actes pour toujours, et agit ainsi pour la paix au cœur de la société » annonce Maître Jérôme FERIAUD avant d’ajouter » J’entends ainsi que mon équipe accompagne notre profession dans les profondes mutations qui l’attendent, et notamment :

Transformation des méthodes de travail des notaires en poursuivant la digitalisation du métier de notaires et la relation avec nos clients,

Transformation et amélioration de l’offre sociale au sein des entreprises notariales pour attirer de nouveaux talents, en un moment de forte tension sur l’emploi,

Transformation de la déontologie et de la discipline, avec la mise en œuvre des textes de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et la discipline des officiers ministériels,