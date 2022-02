Nomination : Raphaëlle Epstein-Richard nouvelle directrice générale de la Chambre des Notaires de Paris

Raphaëlle Epstein-Richard prend la Direction Générale de la Chambre des Notaires de Paris.

La Chambre des Notaires de Paris regroupe les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Elle compte près de 2 000 notaires au sein de 500 entreprises notariales. Ces derniers sont au contact quotidien des particuliers, des professionnels et des élus locaux. Ils sont, à ce titre, acteurs de la transformation du Grand Paris.

La Chambre des Notaires de Paris est partie prenante des « Notaires du Grand Paris ». Le tout en collaboration avec les Chambres des Notaires des Hauts-de-Seine, de Versailles, de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Toutes affichent une volonté de rapprochement et un plus fort travail collaboratif. Cette nouvelle ambition est l’une des actions que Raphaëlle EPSTEIN-RICHARD doit également mettre en œuvre.

Pour l’assister dans l’ensemble de ses missions, elle peut compter sur une centaine de collaborateurs répartis au sein de la Chambre des Notaires de Paris et Paris Notaires Services.

Qui est Raphaëlle Epstein-Richard ?

Raphaëlle EPSTEIN-RICHARD a occupé plusieurs postes de direction au sein de structures d’Etat. Le fil directeur a toujours été la défense de l’intérêt général. Elle a également une volonté affirmée pour le dialogue, l’écoute et la transformation des organisations.

Le dernier poste qu’elle a occupé était celui de Secrétaire Générale de la Commission Régulation de l’Energie (CRE) de 2017 à 2022. Elle avait auparavant occupé des fonctions sur le logement au sein de la Préfecture de la Région Ile-de-France (2015-2017). Entre 2010 et 2017, elle a travaillé au Cabinet du Premier Ministre, au Ministère de la Ville, au Ministère des Affaires Sociales et au sein de l’Etablissement Public d’Insertion dans l’Emploi (2013-2015).

Elle a débuté son activité professionnelle au Secrétariat Général de la Présidence de la République de 1995 à 2000, avant de rejoindre le Groupe Péchiney de 2005 à 2010 et le Haut Conseil à l’Intégration (HCI).

Son parcours diversifié, dans l’univers de l’action publique et du secteur privé, va maintenant être mis au service de la Chambre et de la Compagnie des Notaires de Paris. Cela à un moment crucial pour le notariat de Paris et celui du Grand Paris. En effet, ils souhaitent poursuivre leur rénovation et leur évolution au service des clients des offices de notaires et répondre aux nouvelles attentes de délégation de la part des Pouvoirs publics.