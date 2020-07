Immonot intègre l’IA Syllabs à ses services pour les notaires

Immonot propose désormais en exclusivité aux notaires de générer automatiquement leurs annonces immobilières grâce à la solution Syllabs.

L’immobilier : une activité historique pour les notaires

Beaucoup de particuliers l’ignorent mais les notaires peuvent vendre et louer des biens. Ce sont des experts de l’immobilier. La négociation immobilière est une activité historique du notariat. Elle répond à un véritable savoir-faire et réclame des outils modernes de communication. Immonot est LE 1e site immobilier des notaires et diffuse exclusivement des annonces de notaires. Il a pour vocation de mettre en avant cette activité de négociation ! Car un particulier a tout intérêt à passer par un notaire. Il bénéficiera d’honoraires de négociation avantageux et n’aura qu’un interlocuteur.

Immonot adopte le moteur de rédaction Syllabs et confirme sa volonté de mettre l’innovation au service des notaires

Immonot entend proposer aux notaires des services qui répondent aux nouveaux enjeux de digitalisation en intégrant des fonctionnalités toujours plus efficaces et performantes pour développer la négociation immobilière.

Avec la solution Syllabs, Immonot adopte une innovation-clé : la rédaction automatique des annonces de biens. Désormais, depuis leur espace professionnel Immonot, les notaires peuvent générer automatiquement leurs annonces.

La rédaction automatique d’annonces : gagner en efficacité et en temps

Le recours à la production automatique de contenu est en plein essor dans le secteur de l’immobilier. Cette technologie de pointe est la garantie pour les professionnels de publier des annonces enrichies en ligne, et un gain de temps au quotidien.

Comment ça marche ? Il suffit d’entrer les données descriptives d’un bien et, en un clic, l’annonce est rédigée (en moins de 5 secondes !) et prête à être publiée. La solution Syllabs permet désormais aux notaires du réseau Immonot de :

• Générer des annonces immobilières parfaitement calibrées, sans faute d’orthographe

• Délivrer des textes uniques et enrichis avec les points d’intérêts situés autour du bien (écoles, commerces, transports…)

• Optimiser le référencement