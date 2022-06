Immobilier Île Maurice : Harmonie, un programme de 220 villas écoresponsables entre golf et mer

Semaris Property Development et Beachcomber Resorts & Hotels dévoilent le projet immobilier Harmonie Golf & Beach Estate aux Salines à Rivière Noire, sur la côte ouest de l’île Maurice.

220 villas de luxe certifiées EarthCheck

Semaris a confié au groupe d’immobilier de prestige Vaneau la commercialisation en France du programme Harmonie de 220 villas de luxe qui seront bâties autour d’un parcours de golf de 18 trous. Ce projet d’une superficie totale de 150 hectares, approuvé par l’Economic Development Board (EDB) et développé sous le régime PDS (Property Development Scheme) offrira un accès privilégié à la plage et aux activités nautiques. Conçu dans une démarche écocitoyenne Harmonie Golf & Beach Estate sera le tout premier développement immobilier à être certifié EarthCheck à l’île Maurice. Le coût total du projet signé JFA Architects ? 250 millions d’euros.

Des villas en VEFA pour tous et des terrains pour les mauriciens

La phase de pré-commercialisation lancée début 2022, avec la signature des Contrats de Réservation Préliminaire (CRP). Le démarrage de la construction de la phase 1 est prévu pour le début de l’année 2023 et devrait être complété sous trois ans. Le programme prévoit des villas bâties en VEFA accessibles aux Mauriciens comme à une clientèle internationale,et des terrains constructibles accessibles en exclusivité aux Mauriciens.

Les Harmonie Golf Villas longent le parcours de golf 18 trous et offrent de superbes panoramas sur la région, le golf et la mer. Nichées sur des terrains d’une moyenne de 2 000 m2 et d’une surface réelle bâtie de 400 m2 à monter, elles sont une invitation à savourer le meilleur de la vie tropicale en associant construction responsable et bien-être.

Des villas conçues en fonction de leur exposition au soleil

Harmonie offre 3 types de villas, conçues pour maximiser la ventilation, la lumière naturelles, et le panorama selon leur orientation. Les villas N, tournée vers le Nord disposent d’une surface intérieure de 169 m2 et d’une surface réelle bâtie de 401 m2 et offrent de superbes vues sur le golf et la montagne. Orientées Sud, les villas S offrent une surface de 204 m2 et d’une surface réelle bâtie de 507 m2 et de magnifiques vues sur la mer, la fameuse péninsule du Morne, ainsi qu’une luminosité plus douce. Quant aux villas W, elles affichent une surface intérieure nette de 177 m2, une surface réelle bâtie de 430 m2. Tournées vers l’ouest, elles permettent de profiter de magnifiques couchers de soleil. Les prix des villas Harmonie Golf & Beach Estate? Ils démarrent à 1,5 millions d’euros.

Un terrain de golf conçu et géré de manière durable

Certifié GEO, norme internationale décernée aux parcours pensés et entretenus de façon écologique, l’Harmonie Beachcomber Golf sera conçu par Sandlake Golf Design à qui l’on doit les golfs d’Augerville près de Paris et de Maison Blanche à Genève. Géré de manière durable en vue d’accroître la richesse biologique du site, le golf proposera un accès exclusif aux futurs propriétaires du domaine, qui apprécieront tant le cadre verdoyant du club house que le parcours de 18 trous Par 72 aux standards internationaux.

Pensé pour être accessible à tous les joueurs, il dévoilera toutes ses subtilités avec le temps, et valorisera un jeu exigeant, où chaque coup s’imagine de façon technique, demandant précision et stratégie.

Un projet durable au cœur de la côte ouest de l’île Maurice

Harmonie Golf & Beach Estate est situé aux Salines à Rivière Noire, sur la côte ouest de l’île Maurice. Avec son atmosphère si particulière, Rivière Noire invite à un style de vie authentique et vibrant.

Entre ses boutiques et restaurants tendance, sa proximité avec la nature sauvage de la région, ses at- tractions touristiques et son offre de loisirs en plein air, sans oublier les magnifiques couchers de soleils rougeoyants qui font sa renommée, Rivière Noire a tout pour plaire.

Aujourd’hui très prisé des expatriés, cet ancien village de pêcheurs a su garder son cachet authentique. Avec pour résultat, un charme à part entière et un style de vie qui ne laisse pas indifférent !

Idéal pour des vacances réussies, il est aussi agréable au quotidien : ses commerces, écoles internatio- nales et centres médicaux à proximité, ainsi que ses nombreux services font que Rivière Noire ne manque de rien pour assurer le quotidien trépidant d’une famille.