Immobilier Paris : Quels sont les prix dans les quartiers à proximité des grands monuments ?

Ville touristique mondiale, Paris doit sa renommée à sa richesse architecturale et, en partie, aux 2 185 monuments qui la composent. Alors, habiter près de Notre-Dame, du Louvre, de la Tour Eiffel… fait-il grimper le prix de votre logement ? Faisons le point.

Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Louvre, l’Arc de Triomphe … La proximité des édifices si emblématiques de la capitale a-t-elle une influence sur les prix dans les quartiers alentours ? Meilleurs Agents s’est intéressé à la question !

Près de 17 000 €/m² autour de Notre-Dame de Paris

Véritable poumon de la capitale, c’est là, aux alentours de Notre-Dame de Paris que les prix atteignent des sommets. Monument caractéristique de l’Île de la Cité (1er et 4 ème arrondissement), la cathédrale et ses ruelles adjacentes affichent des prix au quartier de 16 671€/m², soit les plus élevés du classement. Très recherché, le quartier enregistre une hausse des prix immobiliers des appartements de +3,2% sur l’année écoulée.

Du côté de la Rive Gauche, l’église Saint-Thomas d’Acquin s’impose à quelques encablures de la Seine. Célèbre édifice du quartier de la Rue du Bac, les prix immobiliers sur le quartier avoisinent les 16 301€/m². Autre vue mythique, le quartier de l’église Saint-Germain-des-Prés enregistre des prix immobiliers au quartier qui culminent à 16 248€/m² et clôture le podium des monuments parisiens.

Entre 13 000 et 15 000 € autour de la Tour Eiffel, de l’Arc de Triomphe et du Louvre

Il existe des monuments qui ne peuvent être dissociés de la carte postale parisienne. C’est le cas de la Tour Eiffel, de l’Arc de Triomphe ou encore du Louvre, qui enregistrent respectivement des prix moyens au quartier de 13 563€/m², 15 689€/m² et 13 864€/m². Un résultat sans surprise également à proximité de la célèbre colonne Vendôme, dont le prix atteint 14 795€/m² en moyenne sur le quartier, ou de la Sorbonne, dont les prix du quartier se situent à 14 329€/m². Et pour habiter à proximité de l’imposante église de la Madeleine il faut compter en moyenne 12 664€/m² pour le quartier. Autant de lieux prestigieux qui composent aujourd’hui les cartes postales de la Ville lumière.

Parc Monceau, Butte Montmartre, Père Lachaise : Les prix ne sont pas reste non plus

Dans le 14 ème arrondissement, la tour Montparnasse et ses alentours affichent des prix au quartier à 12 226 €/m² en moyenne. Non loin de là, le quartier de Grenelle (15 ème arrondissement), avec souvent une vue directe sur la tour Eiffel, propose des prix immobiliers moyens au quartier de 11 200 €/m². Dans les 17 ème, 18 ème et 20 ème arrondissements, les prix au quartier pour le parc Monceau s’élèvent à 11 736€/m², pour le quartier de la butte Montmartre à 10 424€/m² et pour les alentours du cimetière du Père Lachaise à 10 004€/m².