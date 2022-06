Nos assises préférées pour bronzer cet été

Transat, chaise longue, bain-de-soleil, fauteuil suspendu, banquette, hamac sur pied… Nos conseils pour choisir la bonne assise pour sa terrasse, son jardin ou son balcon. Et se détendre au soleil.

Pour se montrer pleinement fonctionnels et surtout confortables, un espace extérieur, une terrasse, un jardin ou un balcon, doivent se composer de plusieurs éléments indispensables. Parmi ces derniers, le salon de jardin tient une place de choix, au même titre que les assises comme le transat, la chaise longue, le bain-de-soleil, le fauteuil suspendu, la banquette ou encore le hamac sur pied. Autant de meubles entièrement dédiés à la détente, qui ensemble, encouragent de bons moments de relaxation pendant la belle saison.

Le transat : un incontournable de l’été

Le transat se décline au fil de plusieurs matériaux afin de correspondre à toutes les tendances de décoration. Simple ou double, le transat favorise une détente optimale et souligne le caractère cosy et convivial d’un espace extérieur, de concert avec le salon de jardin.

Le transat en aluminium : design et pratique, confortable grâce à sa toile ni trop souple ni trop ferme, le transat en aluminium peut prendre place au bord de la piscine, près d’une cuisine d’été, sur la terrasse, le balcon ou dans l’herbe. Avec son inclinaison réglable, le transat aluminium répond à toutes les exigences en matière de confort et d’esthétique.

Le transat en bois : souvent fabriqué avec des bois exotiques, comme le teck, le transat en bois s’avère aussi robuste que tendance. Idéal au centre d’un espace extérieur fleuri, dépaysant et confortable, ce transat est un incontournable.

Le transat en PVC : un grand classique tout aussi approprié pour les séances de bronzette que pour la lecture d’un bon livre à l’ombre d’un parasol.

Le transat double : conçu pour accueillir deux personnes, parfois équipé d’un auvent pour se montrer totalement indépendant, le transat double favorise la convivialité et la relaxation quand le soleil est à son zénith.

Bains-de-soleil et chaises longues : appréciez une détente optimale

Cousin du transat, le bain-de-soleil est lui aussi incontournable sur la terrasse. Disponible en plusieurs matériaux, comme la résine tressée, il se montre parfaitement à la hauteur pour encourager le repos pendant les longues journées estivales. Il en va de même pour la chaise longue, qui peut se régler suivant plusieurs inclinaisons afin de répondre à tous les besoins.

Les transats, bains-de-soleil et chaises longues sont souvent livrés avec des coussins et autres matelas afin de proposer un soutien optimal. Toutes ces assises conviennent ainsi aux petits comme aux grands.

Le hamac sur pied et le fauteuil suspendu : insufflez une touche d’exotisme à votre été

Alors qu’autrefois il était indispensable de disposer de deux arbres idéalement espacés pour profiter du confort incomparable du hamac, ce n’est aujourd’hui plus nécessaire. Le hamac sur pied s’installe très facilement sur n’importe quelle surface plane. Sur une terrasse, un balcon, dans l’herbe ou au bord de la piscine, le hamac sur pied procure un bien-être très appréciable au moment de la sieste ou simplement pour se reposer quelques instants.

Le fauteuil suspendu possède cette même patine exotique et peut lui aussi se placer n’importe ou grâce à sa structure indépendante. Enveloppant et confortable, il encourage comme le hamac sur pied la relaxation. Il est alors tentant de s’abandonner à un repos bien mérité au rythme des lents mouvements de balancier du hamac sur pied et du fauteuil suspendu et de laisser s’évanouir le stress et les tensions.

Comment choisir ses assises pour l’été ?

Le choix des assises pour la terrasse, le jardin ou le balcon dépend de plusieurs facteurs. Il est bien sûr nécessaire de ne pas surcharger l’espace. Sur un balcon, un ou deux transats, voire un hamac sur pied et un transat, peuvent suffirent. Sur une vaste terrasse en revanche, le simple fait de disposer de plusieurs assises, des transats, des bains-de-soleil, un hamac sur pied et un fauteuil suspendu par exemple, souligne le côté confortable et accueillant et encourage le lâcher-prise.

Concernant le choix des matières, il peut être intéressant de marier les assises avec le salon de jardin. Pour autant, le fait de mélanger les matériaux, comme la résine tressée et le bois, ou le bois et l’aluminium, peut aussi créer un contraste intéressant. Il est aussi primordial de privilégier le confort avec des assises qui permettent de s’allonger et qui procurent un soutien optimal.