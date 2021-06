Pierre & Vacances recrute 200 saisonniers pour cet été !

Pierre & Vacances, leader du tourisme de proximité, annonce le recrutement de 200 saisonniers dans plus de 155 résidences partout en France.

Le savoir-être au coeur de la campagne de recrutement

C’est en tout 200 saisonniers qui seront recrutés dans les secteurs de l’animation, l’accueil, du nettoyage ou encore de la maintenance technique. Leur mission, veiller au bien-être de milliers de familles et leur faire vivre une expérience inoubliable. Orientation client, notion de service, sens du relationnel, plus qu’un savoir-faire, c’est un savoir-être qui est avant tout demandé aux futurs collaborateurs.

L’opportunité de découvrir plus de 155 destinations françaises

Rejoindre l’aventure Pierre & Vacances c’est l’occasion de découvrir de nouvelles destinations tout en mettant ses compétences au profit d’un travail d’équipe et de la satisfaction clients. Les saisonniers ont également la possibilité d’évoluer rapidement et d’accéder à l’ensemble des offres en mobilité interne sur plus de 155 destinations en France, sur les saisons été et hiver.

Une intégration facilitée grâce à la plateforme Work@PV

En contact direct avec la clientèle, les saisonniers sont les garants du succès d’une saison et doivent être impliqués et sensibilisés aux valeurs de la marque dès la phase de recrutement. C’est ainsi qu’est né Work@PV, un programme personnalisé d’intégration et de formation pour les saisonniers mais aussi les managers.