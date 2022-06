Action Logement lance son 4ème appel à manifestation d’intérêt

L’opérateur national de vente (ONV) du groupe Action Logement, dédié à l’achat en bloc de logements sociaux et à la revente à l’unité au profit, prioritairement, des locataires du parc social, a lancé le 10 juin son 4ème Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).

Prévu par la loi Elan et créé en 2019 à l’initiative des Partenaires sociaux d’Action Logement, l’ONV a pour mission d’acheter en bloc des logements détenus par des opérateurs du logement social (OPH, ESH, Coop, SEM…). Son but est d’ainsi les revendre prioritairement à des locataires occupants ou du parc social. Cet outil à caractère universel est présidé par Luc Baijot (MEDEF) et dirigé par David Larbodie. Il a un double objectif sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra‐marin. D’une part, il souhaite faciliter l’acquisition de leur logement social pour les locataires aux revenus modestes. Le tout pour ainsi favoriser la mixité des statuts résidentiels. D’autre part, il veut permettre aux organismes du logement social (OLS) de reconstituer leurs fonds propres. Le but est de financer la production d’une offre nouvelle de logements ou la rénovation de logements existants.

Les trois premiers AMI, ont été lancés en juillet 2018, septembre 2019 et mars 2021. Ils ont ainsi permis, à date, l’acquisition de 5 230 logements répartis en 145 immeubles, dont près d’un tiers en Île‐de‐France, soit 1 immeuble acheté par semaine depuis la création de l’ONV.

À ce jour, près de 600 millions d’euros ont été mobilisés pour les OLS qui réinvestissent dans les territoires.

Plus de 1 800 logements sont actuellement gérés en copropriété, soit 36 bailleurs partenaires.

Près de 15 millions d’euros de travaux ont été réalisés avant la mise en vente des logements. Et ce, afin de limiter les travaux supportés par les futurs propriétaires dans les 5 ans qui suivent leur acquisition.

Depuis février 2021, partout en France, 200 logements ont été vendus pour un stock en commercialisation de plus de 2 300 logements, à date. 46% des ventes ont été réalisées au profit des locataires du parc social.

Ce 4ème AMI est ouvert à l’ensemble des OLS jusqu’au 31 juillet 2022. Les candidats peuvent télécharger le dossier sur la plateforme de l’ONV : echange.onv.actionlogement.fr