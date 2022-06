Prix de l’immobilier : Installer une piscine valorise de 18,1% la cote des maisons

Par MySweet Newsroom, le 28 juin 2022

Vous hésitez à installer une piscine à la maison ? Vous vous interrogez interrogez sur l’impact que cela pourrait avoir sur la valeur de votre bien immobilier ? Eléments de réponse avec MeilleursAgents.

La présence d’une piscine fait monter les prix de +16,1%

Avec 1 piscine pour 21 habitants, la barre fatidique des 3 millions de piscines en France a été dépassée fin 2021 selon la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPPS).

Si la construction d’une piscine enterrée représente un coût non-négligeable (entre 15 000€ et 50 000€), il est fréquent que la valeur ajoutée qu’elle génère soit supérieure à ces frais. Ainsi, à caractéristiques équivalentes, un bien (maison ou appartement) avec piscine se vendra en moyenne +16,1% plus cher qu’un bien similaire sans piscine (contre +16% en 2021 et +14,7% en 2019).

Ainsi, l’engouement des Français pour les piscines se confirme avec une plus-value non négligeable de +16,1% en moyenne sur le prix des maisons et appartements, selon étude de Meilleurs Agents sur l’impact des piscines sur les prix de l’immobilier.

Pour les maisons, la valeur ajoutée atteint +18,1%

L’impact sur le prix d’une maison reste quant à lui similaire à 2021 avec autour de +18% (contre +17,3% en 2019) sur le prix de vente, comparativement à une maison sans piscine.

En 2022, la présence d’une piscine valorise se traduit par une augmentation de +8,4% du prix de vente de l’appartement (contre +5,8% en 2020 et +6,8% en 2021).

“A titre d’exemple, une maison de 95m² au prix moyen de 2 436€/m² pourra voir sa valeur augmenter de +41 887€ en moyenne avec une piscine. Un chiffre qui peut être revu à la hausse ou à la baisse selon le type de piscine”, précise Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.

Un impact sur les prix est le plus faible dans les stations balnéaires

Enfin, c’est dans les stations balnéaires de France que l’impact d’une piscine sur le prix des maisons est le plus faible (+12,7% contre +16,1% en moyenne en France). Cela s’explique notamment par la proximité de la mer dans ces zones et une offre plus importante de biens avec piscine : +5,2% de biens avec piscine, contre +2,3% hors stations balnéaires.