Vie au bureau : Sowen aménage le nouveau siège de Prologis France de façon à favoriser collaboration et convivialité

le 28 juin 2022

Et si un bon aménagement de l’espace était l’une des clés de la réussite ? Sowen a aménagé les bureaux du nouveau siège de Prologis France et instauré un design organique, végétal et novateur pour améliorer le bien-être des collaborateurs et favoriser les moments de convivialité !

L’aménagement des espaces de travail est entré dans une nouvelle ère à la sortie de la crise sanitaire… Le bureau de demain doit s’adapter à une organisation du travail hybride entre présentiel et télétravail et devenir un lieu qui incarne l’âme de l’entreprise, en favorisant la collaboration et la convivialité.

C’est tout l’enjeu auquel a dû répondre Sowen, créateur de lieux de vie pour les entreprises, dans l’aménagement du nouveau siège de Prologis France, au sein de l’immeuble Washington Plaza.

Le choix du lieu : accessible et porteur d’image

Entreprise à renommée internationale, et leader de son secteur, Prologis France a fait le choix d’installer son nouveau siège social au sein de l’immeuble Washington Plaza, dans le 8e arrondissement parisien. Le choix de ce building, qui n’est pas sans rappeler le quartier d’affaire New Yorkais, a un double objectif pour la marque : positionner son image d’entreprise internationale, reconnue et sérieuse, tout en offrant à ses collaborateurs un espace de travail remarquable. Pour ces derniers, l’entreprise a fait le choix de s’installer en plein centre parisien, afin de favoriser la venue au travail en transport en commun, en vélo ou à pied.

« A l’heure où la rétention des talents est un enjeu central des entreprises, Prologis a fait le choix de l’immeuble Washington Plaza pour le confort de ses collaborateurs : centralité et accessibilité des locaux, nombreux services, terrasse, etc. Washington Plaza a aussi la caractéristique d’être un bâtiment répondant à de nombreux critères environnementaux. L’immeuble est certifié BREEAM et HQE. Un gage de qualité supplémentaire pour les collaborateurs Prologis», commente Serge Vayer, directeur Occupier Services Savills France.

Plus de flexibilité, des espaces plus dynamiques et collaboratifs

De nouveaux locaux entend une nouvelle organisation du travail. Ainsi, Prologis ne fait pas exception et a fait le choix d’adapter ses espaces aux collaborateurs sur place : plus de flexibilité, des espaces plus dynamiques et collaboratifs. Au total, une quarantaine de postes de travail pour 100 collaborateurs. Un challenge pour l’entreprise, qui a su s’organiser en fonction des usages, des métiers et de sa culture.

Pour cela, l’équipe dirigeante a tenu à impliquer les collaborateurs dans la conception et la définition du projet, à travers divers ateliers. Ensemble, ils ont pensé les nouveaux espaces qui facilitent les échanges, ou isolent (espaces workshop, bulles de visioconférence, cabines acoustiques…).

La patte Sowen : une approche design et responsable

Le bureau se réinvente dans sa fonction : il n’est plus seulement un lieu de travail solitaire, il est surtout un lieu d’échanges, de réflexion commune et de travail collaboratif. La forme doit donc suivre. C’est en ce sens que Prologis a fait appel à l’expertise de Sowen, afin de créer un cadre propice à ces nouvelles méthodes de travail.

Partageant des valeurs communes, Sowen a instauré un design organique, végétal et novateur, pour améliorer le bien-être des collaborateurs et favoriser les moments de convivialité. Très engagée sur les aspects environnementaux, Sowen a fait le choix de matières nobles et de matériaux recyclables, faisant appel à des fournisseurs français et européens.

« Prologis a tenu à intégrer ses collaborateurs tout au long de la conception de son nouveau siège : en amont, pour questionner et décider de l’environnement de travail, et en aval sur les parcours collaborateurs. Sowen a pu apporter son expertise dans la définition des besoins et la mise en place du flex office. Intégrer les collaborateurs dans ce processus de réflexion a été déterminant pour Prologis pour renforcer l’expérience collaborateur ! » conclut Pierre-Alexandre Pillet, fondateur de Sowen.