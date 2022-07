Nomination : Tristan Royer-Borromée devient le directeur Stratégie et Développement de iad

Immobilier Paris : C'est la ruée vers l'Est et ses arrondissements "plus accessibles"

Par MySweet Newsroom, le 6 juillet 2022

iad nomme Tristan Royer-Borromée au poste de directeur Stratégie et Développement.

Sa mission au sein de la 1ère licorne française de la Proptech consistera à accompagner l’entreprise et ses filiales dans la définition et la mise en œuvre de leur vision stratégique à moyen et long terme en identifiant les synergies et relais de croissance, opportunités de développement internationales et adjacentes dans un contexte de mutation profonde du secteur immobilier, ainsi qu’à piloter les interactions avec les actionnaires.

Membre du Comité de Direction, il reporte directement à Clément Delpirou, Président du groupe iad.

De la banque à l’immo …

Tristan Royer-Borromée, 29 ans, a travaillé six ans au bureau parisien du Boston Consulting Group au cours desquels il s’est spécialisé en stratégie d’entreprise, principalement pour des acteurs en forte croissance notamment des fonds d’investissement et participations, dans des secteurs de l’immobilier, la santé et les services financiers.

Diplômé de Sciences-Po Paris (master Economics and Business), il débute sa carrière en banque d’affaires à Paris chez BNP Paribas (spécialisé sur le secteur des biens de consommation et du luxe) et passe plusieurs années en Asie dans le cadre de ses études (National University of Singapore) et en stage (au sein de la direction financière de Pernod-Ricard à Hong Kong).