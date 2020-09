Croissance et recrutement : KLEY lance sa stratégie de développement béton !

Renforcer son organisation pour accompagner sa croissance ? Le Groupe KLEY premier investisseur, propriétaire et gestionnaire de résidences étudiantes et coliving réorganise ses équipes internes et engage une stratégie de développement offensive.

Projets de diversification et campagne de recrutement, KLEY dynamise son développement !

La filiale d’AXA IM-Real Assets poursuit son déploiement en France avec l’acquisition de 6 nouvelles résidences depuis le début de l’année (situées à Angers, Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, Cergy et Reims).

Pour poursuivre ses projets de diversification (exemple avec son offre de coliving) et conserver sa place de leader sur le marché du logement étudiant, Kley se réorganise et annonce de nouvelles nominations !

En effet, Jean-Baptiste Mortier, Président Directeur Général du groupe, a nommé un nouveau comité de direction élargi à 5 pôles (contre 3 précédemment) tous représentés par un directeur : Administration & Finance, Opérations, Acquisition, Investissement, Marketing & Communication.

Afin de renforcer chacun de ces départements, une phase de recrutement a débuté et près de 15 nominations sont prévues au siège d’ici à la fin de l’année :

Le Directeur des Acquisitions du groupe est rejoint par un responsable acquisition et un Directeur technique et construction, afin d’accélérer l’important développement du groupe et le sourcing ;

Un poste supplémentaire a été ouvert au sein du département Investissement pour fluidifier et accélérer l’analyse des nombreuses propositions reçues chaque année ;

Le département Opérations est élargi avec l’arrivée d’un responsable Ile-de-France et d’un responsable formation, tous deux intégrés au siège ;

Le département Marketing & Communication est renforcé avec l’arrivée d’un chef de produit marketing et d’une chargée de marketing digital ;

L’intégration d’un juriste et de deux comptables supplémentaires au sein du département Administration & Finance permettra de poursuivre l’internationalisation des fonctions financières et juridiques en interne ;

Enfin, pour soutenir cette restructuration et accompagner l’ensemble des salariés KLEY, un poste dédié de Responsable des Ressources Humaines a été créé.

Une communauté au cœur d’un projet humanitaire

En plus de la conduite responsable menée dans chacune de ses résidences depuis leurs ouvertures, l’entreprise s’engage désormais durablement en matière de RSE !

A ce titre, le groupe a mis en place une équipe projet, ayant pour mission d’impliquer l’ensemble de l’écosystème KLEY : étudiants, parents, équipes résidence et siège, partenaires ; autour d’actions collectives à caractère humanitaire en phase avec ses valeurs et ses ambitions.

Ce projet communautaire sera dévoilé dès la rentrée aux étudiants, et deviendra un rendez-vous annuel !