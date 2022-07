Immobilier Voisins-le-Bretonneux : 1er arbre planté dans l’écoquartier « Parc du Lac »

Immobilier Paris : C'est la ruée vers l'Est et ses arrondissements "plus accessibles"

Par MySweet Newsroom, le 7 juillet 2022, mis à jour le 3 juillet 2022

le groupement des Promoteurs du Grand Paris (représenté par MDH Promotion, Paris-Ouest Promotion et Pierre Etoile), Leev (constructeur d’immeubles éco-responsables en structure bois) et Sodès (spécialiste des centres-villes), ainsi que les bailleurs sociaux Arcade et Valophis, ont planté le 1er arbre de l’écoquartier « Parc du Lac » à Voisins-le-Bretonneux (78).

Cette plantation a eu lieu en présence de Jean-Michel Fourgous, Président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Alexandra Rosetti, Maire de Voisins-le-Bretonneux et Conseillère départementale, Lorrain Merckaert, Maire de Montigny-le-Bretonneux et Vice président de SQY délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire et Jean-Michel Chevallier, Maire-adjoint délégué à l’Aménagement à Voisins-le-Bretonneux.

Un village au cœur de Voisins-le-Bretonneux

Situé au cœur du parc de la ZAC de la Remise à Voisins-le- Bretonneux, l’écoquartier « Parc du Lac » s’étendra sur un terrain de 10 hectares. Une surface, dont la moitié sera végétalisée pour conserver son identité autour du bois existant. L’opération, à l’esprit village, comptera plus de 500 logements. Il y aura également 1 700 m2 de commerces de proximité ainsi que des équipements sportifs. On note parmi eux un parcours BMX, un centre aquatique… Seront présent aussi des installations publiques comme une crèche et un centre paroissial. L’écoquartier se situe à proximité d’écoles, de bus et de la gare.

Au sein de cette opération d’envergure, le groupement des Promoteurs du Grand Paris réalisera 265 logements en accession libre. Ils seront répartis dans 5 résidences et commercialisés entre 5 000 € et 5 500 € le mètre carré. Les groupes Arcade et Valophis réaliseront quant à eux 180 logements sociaux. Mais aussi 30 logements locatifs intermédiaires et 55 logements en Prêt Social Location-Accession ou Bail Réel Solidaire pour permettre ainsi un vrai parcours résidentiel.

Un programme de pointe en matière de performances environnementales

L’écoquartier s’inscrit dans la démarche ADDOU (Approche de Développement Durable des Opérations d’Urbanisme). Cette dernière intègre les principes fondateurs du développement durable, en insérant les constructions dans un environnement boisé déjà existant.

Le projet prendra en compte la santé et le bien-être des résidents, avec la méthode de management ECRAINS (Engagement à Construire Responsable pour un Air Intérieur Sain). Cela permettra ainsi d’intégrer la santé et la qualité de l’air intérieur dans l’acte de construction. Le projet prévoit de faire 1 100 m2 de jardins potagers et vergers participatifs. Leur but est ainsi de créer un espace d’activité, de convivialité et d’échanges entre voisins. Enfin, le projet prévoit un service de conciergerie connectée et physique, organisé en collaboration avec les commerçants du quartier.

Grâce à ces innovations, le Parc du Lac a pu obtenir des certifications environnementales fortes (NF Habitat HQE, Label E+C). Il est également doté d’autant de garanties de logements confortables, adaptés aux nouveaux modes de vie et des consommations énergétiques maîtrisées.