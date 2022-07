« Génération Part’Âge » : Domitys renouvelle son initiative pour la 5e année consécutive

Immobilier Paris : C'est la ruée vers l'Est et ses arrondissements "plus accessibles"

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 8 juillet 2022, mis à jour le 3 juillet 2022

Après une édition 2021-2022 remplie de belles rencontres et d’instants conviviaux passés entre les étudiants et leurs aînés, DOMITYS, leader des résidences services seniors, renouvelle son opération Générations Part’Âges.

La recherche d’un appartement est une étape cruciale et rendue compliquée dans le contexte économique actuel. Ainsi, DOMITYS offre aux étudiants l’opportunité de bénéficier d’un logement dans une résidence de son réseau. Dès le mois de juin, 33 nouvelles résidences participeront à l’opération. Opération plaçant l’intergénérationnel au cœur de la mission sociétale du Groupe.

Un concept innovant basé sur le partage

Rechercher un logement rime souvent avec tribulations pour les étudiants. Ainsi, face à cette problématique, le Groupe DOMITYS a, au cours de ces 4 dernières années, permis à une cinquantaine d’entre eux d’accéder gratuitement à un logement dans une sélection de résidences réparties sur tout le territoire. Cette démarche vise à venir en aide aux étudiants confrontés à des problématiques financières et géographiques. À ces étudiants qui peinent à se loger lors de leur cursus. La démarche place ainsi la dimension intergénérationnelle au cœur des échanges. De quoi permettre aux plus jeunes de suivre leurs études avec plus de sérénité. Mais cela aide aussi les seniors a renforcer le lien social, compromis durant la crise sanitaire.

De nombreux étudiant ont postulé lors de l’édition 2021-2022. Qu’ils soient en formation dans le domaine médical, social, dans le tourisme… En effet, ce sont plus de 200 candidatures qui ont été recueillies. Et cela dans la trentaine de résidences prenant part au dispositif.

Quel est le principe de l’initiative ?

L’objectif est simple. Les étudiants bénéficient d’une logement gratuit. En contrepartie, ils passent du temps aux côtés des résidents. Cet échange gagnant-gagnant permet aux premiers de trouver une oreille attentive, quand les seconds côtoient une génération riche en expérience.

Entre moments d’échanges conviviaux, aide au quotidien et participation aux activités, l’année fut enrichissante. Elle l’a été pour les étudiants. Mais également pour les seniors des résidences DOMITYS qui ont apprécié la présence d’un « résident » plus jeune à leurs côtés.

Initiative à forte valeur sociale

Depuis le début de l’initiative, ce sont plus de 50 étudiants qui ont saisi cette opportunité. Ils ont ainsi pu bénéficier d’un logement gratuit dans une résidence DOMITYS. En 2022, le Groupe renouvelle l’initiative “Générations Part’Âges” dans 33 de ses résidences services seniors. Cela est fait suite à la prise de conscience des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les étudiants. Cette initiative s’inscrit également dans le soucis de lutter contre l’isolement des seniors.

Ainsi, DOMITYS va permettre à 33 étudiants d’être logés gracieusement. Ils seront dans des résidences situées pour la majorité d’entre elles dans des villes universitaires. On note comme exemple Angers, Arras, Rouen, Cergy, Lille, Lyon ou encore Versailles.

DR. Domitys

Villes étudiantes où le dispositif « Génération Part’Âge » sera mis en place en 2022

C’est un projet moderne, inédit et bienveillant. Ce dernier permet aux étudiants et aux seniors de vivre une expérience hors-pair, riche en échanges et en convivialité. Ainsi, il place le bien vieillir au cœur des engagements du Groupe.

Quelques retours d’étudiants

Gabin OLLIVIER

Étudiant dans la résidence Les Mégalithes Roses de Perros Guirec (22), il nous raconte qu’il “garde un excellent souvenir de ces 7 mois passés à la résidence DOMITYS de Perros-Guirec. Le projet Générations Part’Âges m’aura permis d’apprendre énormément, notamment sur la relation avec les seniors. Des balades sur la côte de granit rose en passant par des soirées ou des aides à domicile, cette expérience m’a permis de développer mes compétences en tant qu’animateur, mais j’ai également eu l’opportunité de découvrir d’autres métiers, apprenant ainsi beaucoup sur la vie en entreprise. Les résidents et l’équipe DOMITYS m’auront tous énormément apporté. Je recommande fortement cette expérience humaine, intéressante et très enrichissante.”

DR. Domitys

Gabin Ollivier

Léa TAHIRI

Étudiante dans la résidence DOMITYS Le Belvédère de Nevers (58), elle explique quant à elle qu’“Ayant pu prendre part aux activités quotidiennes de la résidence, comme les marches au bord de la Loire, les ateliers créatifs, les soirées à thème ou les quizz, cette expérience fut pour moi synonyme de très bons moments de convivialité et je la recommande les yeux fermés. Étant actuellement en dernière année d’école de soins infirmiers, cette année passée aux côtés des seniors m’a confortée dans le choix de ce métier où les relations humaines, le partage et la communication sont des valeurs essentielles, que j’ai également pu retrouver et vivre au quotidien au sein de la résidence DOMITYS.”

DR. Domitys

Léa Tahiri

Louise JOLI

Étudiante dans la résidence DOMITYS Les Robes d’Airain de Caen (14) elle détaille son expérience.

“ Au sein de la résidence DOMITYS Les Robes d’Airain, ma mission principale est de renforcer le lien entre les résidents, notamment grâce à l’organisation de jeux, de rencontres et de moments partagés, lors des repas ou pendant les soirées festives. Après 6 mois passés au sein de la résidence, les résidents m’identifient facilement et se réjouissent d’avoir une personne qui est à leur écoute à tout moment de la journée. Ils sont très heureux du rapport et du lien que nous avons pu nouer grâce à ce dispositif. Petite anecdote : lors d’un dîner, nous étions tellement pris dans la discussion avec certains résidents qu’ils ne voulaient pas rentrer chez eux et l’interrompre ! J’ai donc organisé un “café-tilleul” non prévu, où une petite dizaine de personnes ont continué à discuter pendant une heure, et ils en étaient ravis !”